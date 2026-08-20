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    AKTIEN IM FOKUS

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    JD Sports brechen ein - Gewinnziel gesenkt - Branche schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • JD Sports senkt Prognose, Aktie fällt um 13 Prozent
    • Seit dem Rekordhoch verlor die Aktie 65 Prozent
    • Preisdruck und schwache US-Umsätze belasten Händler
    AKTIEN IM FOKUS - JD Sports brechen ein - Gewinnziel gesenkt - Branche schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Eine gesenkte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 hat die Aktien von JD Sports am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Sie sackten in London um rund 13 Prozent auf 81,33 Pence ab und erlitten damit den kräftigsten Tagesverlust seit November 2021. Seit ihrem Rekordhoch - ebenfalls im November 2021 - haben sie inzwischen 65 Prozent wieder eingebüßt.

    Auch die Aktien anderer Sportmode-Unternehmen gerieten am Donnerstag unter Druck. Adidas gaben im Dax um 1,8 Prozent nach, Puma im MDax um 2,8 Prozent. In den USA fiel Nike vorbörslich um 0,1 Prozent.

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    Der Sportmodehändler JD Sports hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On Holding - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Vorstandschef Regis Schultz ist schon eine Weile mit einer schwierigen Phase konfrontiert, in der der Boom bei Sport- und Freizeitbekleidung nachließ.

    Am Markt habe nach wie vor ein starker Preisdruck geherrscht, erklärte Schultz mit Blick auf die aktuellen Geschäftszahlen. Wegen steigender Lebenshaltungskosten schränken die Konsumenten zunehmend ihre Ausgaben ein.

    Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob vor allem das schwache Geschäft in den USA hervor. Richard Edwards von Goldman Sachs verwies darauf, dass die Mitte der neuen Prognosespanne für den bereinigten Vorsteuergewinn (Pbtai) nun 4 Prozent unter der bisherigen Konsensschätzung liegt./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 35,06 auf Tradegate (20. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 27,58 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 205,00EUR was eine Bandbreite von +12,92 %/+33,81 % bedeutet.





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