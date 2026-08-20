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    ROUNDUP

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    Ex-Commerzbanker wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankfurt klagt nun vier Ex-Commerzbanker an
    • Cum-Ex-Deals 2008 verursachten über 20 Millionen
    • Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 39 Beschuldigte
    ROUNDUP - Ex-Commerzbanker wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt
    Foto: Michael - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Justiz treibt die strafrechtliche Aufarbeitung von Cum-Ex-Aktiendeals zulasten der Staatskasse voran. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Commerzbank wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung erhoben. Die vier Männer - zwei Briten im Alter von 66 und 59 Jahren, ein Deutscher (61) und ein US-Amerikaner (60) - sind nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft für einen Steuerschaden von mehr als 20 Millionen Euro verantwortlich.

    Bei Cum-Ex-Deals, die ihre Hochphase zwischen 2006 und 2011 hatten, schoben Beteiligte rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch hin und her. Investoren ließen sich von Finanzämtern Steuern auf Dividenden erstatten, die gar nicht gezahlt worden waren. Schätzungen zufolge entstand dem Fiskus ein zweistelliger Milliardenschaden. 2012 reagierte der Gesetzgeber, 2021 entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind.

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    Aktiendeals aus dem Jahr 2008

    Im konkreten Fall geht es um Aktiengeschäfte im Jahr 2008. Die vier Banker sollen die Cum-Ex-Geschäfte "in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken" entwickelt, genehmigt und umgesetzt haben. Zwei der Beschuldigten waren den Angaben zufolge im Tatzeitraum in Frankfurt tätig, die beiden anderen in London.

    Die Commerzbank wollte sich nicht inhaltlich zu dem Fall äußern: "Wir äußern uns nicht zu Verfahren gegen Dritte. Die Commerzbank ist nicht selbst verfahrensbeteiligt", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

    Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals läuft seit Jahren bei verschiedenen Staatsanwaltschaften. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat in dem Ermittlungskomplex einschließlich der nun auf den Weg gebrachten sieben Anklagen erhoben, zwölf Angeklagte wurden von Gerichten in Frankfurt und Wiesbaden teilweise bereits rechtskräftig verurteilt. Die Behörde ermittelt in Bezug auf Cum-Ex nach eigenen Angaben noch in zehn "umfangreichen Verfahrenskomplexen" gegen insgesamt 39 Beschuldigte./ben/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 38,73 auf Tradegate (20. August 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,81 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+10,68 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den bei rund 40 Euro erreichten Commerzbank-Kurs und weitere Kursziele. Im Mittelpunkt steht die Abhängigkeit von UniCredits Übernahmeangebot: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie und ein möglicher zusätzlicher Aufschlag werden als entscheidend bewertet. Teilverkäufe dienen der Gewinnmitnahme; dreistellige Kurse gelten im Übernahmekampf als möglich, aber fundamental nicht seriös begründet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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