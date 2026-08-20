ROUNDUP
Ex-Commerzbanker wegen Cum-Ex-Aktiendeals angeklagt
- Frankfurt klagt nun vier Ex-Commerzbanker an
- Cum-Ex-Deals 2008 verursachten über 20 Millionen
- Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 39 Beschuldigte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Frankfurter Justiz treibt die strafrechtliche Aufarbeitung von Cum-Ex-Aktiendeals zulasten der Staatskasse voran. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen vier ehemalige Mitarbeiter der Commerzbank wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung erhoben. Die vier Männer - zwei Briten im Alter von 66 und 59 Jahren, ein Deutscher (61) und ein US-Amerikaner (60) - sind nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft für einen Steuerschaden von mehr als 20 Millionen Euro verantwortlich.
Bei Cum-Ex-Deals, die ihre Hochphase zwischen 2006 und 2011 hatten, schoben Beteiligte rund um den Dividendenstichtag Aktien mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch hin und her. Investoren ließen sich von Finanzämtern Steuern auf Dividenden erstatten, die gar nicht gezahlt worden waren. Schätzungen zufolge entstand dem Fiskus ein zweistelliger Milliardenschaden. 2012 reagierte der Gesetzgeber, 2021 entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind.
Aktiendeals aus dem Jahr 2008
Im konkreten Fall geht es um Aktiengeschäfte im Jahr 2008. Die vier Banker sollen die Cum-Ex-Geschäfte "in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken" entwickelt, genehmigt und umgesetzt haben. Zwei der Beschuldigten waren den Angaben zufolge im Tatzeitraum in Frankfurt tätig, die beiden anderen in London.
Die Commerzbank wollte sich nicht inhaltlich zu dem Fall äußern: "Wir äußern uns nicht zu Verfahren gegen Dritte. Die Commerzbank ist nicht selbst verfahrensbeteiligt", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.
Die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals läuft seit Jahren bei verschiedenen Staatsanwaltschaften. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat in dem Ermittlungskomplex einschließlich der nun auf den Weg gebrachten sieben Anklagen erhoben, zwölf Angeklagte wurden von Gerichten in Frankfurt und Wiesbaden teilweise bereits rechtskräftig verurteilt. Die Behörde ermittelt in Bezug auf Cum-Ex nach eigenen Angaben noch in zehn "umfangreichen Verfahrenskomplexen" gegen insgesamt 39 Beschuldigte./ben/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 38,73 auf Tradegate (20. August 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,81 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -4,76 %/+10,68 % bedeutet.
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kurs der Coba hängt nur noch an der Unicredit. wie ja schon in der presse diskutiert wurde, wird es jetzt interessant, was unicredit als goodie obendraufpackt. denn einfach mehr zahlen für das paket geht nur, wenn er auch den anderen (17%), die bisher die aktien angedient haben (Privatanleger oder andere Institute) den gleichen Aufschlag zahlt, es sei denn er wartet ein jahr. so, da sowieso ein Umtauschverhältnis massgebend im Angebot war, wird das ganze interessant. Orcel wird argumentieren, ggü dem damaligen stand (ich glaube unicredit war irgendwo bei 63-64) habt ihr ja jetzt schon deutlich mehr durch den gestiegenen Unicredit kurs….
am 16. März 2026 lag die UniCredit-Aktie bei:
- Schlusskurs 13. März 2026: ca. €63,50
- Schlusskurs 16. März 2026: ca. €63,84
- Intraday am 16. März: ca. €61,88 bis €64,56.
UniCredit kündigte am 16. März 2026 das freiwillige Übernahme-/Umtauschangebot für Commerzbank an und nannte 0,485 UniCredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Das entsprach auf Basis des vorherigen Schlusskurses von UniCredit ungefähr:
0,485 × €63,50 = €30,80 je CBK-Aktie.
Genau diese rund €30,80 nannte UniCredit damals als impliziten Angebotspreis; gegenüber dem Commerzbank-Schlusskurs vom 13. März entsprach das nur etwa 4 % Prämie
Threadtitel erreicht!!! 🥂
@toller