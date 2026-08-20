Kaum verändert - Lage beruhigt sich erst einmal weiter

Die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen wenig. Ein Ende des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg" gedroht. Auch müsse jedes Land samt seiner Finanzinstitutionen, Unternehmen, Flughäfen und Regierungsbehörden bei einer Unterstützung des Irans mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 123,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Mittwoch hatte die Rendite mit 3,272 Prozent den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

Zuletzt hatte die wachsenden Inflationsgefahren durch die gestiegenen Ölpreise die Anleihekurse tendenziell belastet, da so eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) als wahrscheinlicher gilt.

Die Ankündigung des US-Finanzministeriums verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte am Mittwoch die Kurse von US-Staatsanleihen beflügelt und so den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen.

"Fundamental ändern die Rückkäufe nichts", hießt es allerdings in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank zur Ausweitung von Anleihekäufen in den USA. Allerdings habe die Maßnahmen eine "Signalwirkung" und daher seien die Marktreaktionen kräftig ausgefallen. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt hielten sich aber in Grenzen und am Mittwoch beruhigte sich auch die Lage an den anderen Märkten.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Kalender. In den USA dürften die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden./jsl/jkr/mis





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