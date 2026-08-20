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    Neue KI-Chancen

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    Diese Software-Aktien stechen heraus

    Die Bank of America hebt die Kursziele für zahlreiche Software-Aktien an. Besonders Snowflake, ServiceNow und Figma überzeugen die Analysten mit Wachstum und neuen KI-Erlöschancen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of America hebt Software-Kursziele deutlich an
    • ServiceNow, Figma und Snowflake überzeugen mit KI
    • Snowflakes Kursziel steigt stark auf 395 US-Dollar
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue KI-Chancen - Diese Software-Aktien stechen heraus
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Die Bank of America hat ihre Kursziele für mehrere Software-Aktien angehoben. Dazu zählen ServiceNow, Figma und Snowflake. Die Analysten um Tal Liani begründen den Schritt vor allem mit höheren Bewertungen im gesamten Software-Sektor.

    An den Gewinnschätzungen und fundamentalen Einschätzungen ändere sich dagegen nichts. Die jüngste Kursstärke gehe auf gute Quartalszahlen, beschleunigtes Wachstum bei ausgewählten Infrastruktur-Software-Unternehmen und eine Neubewertung zuvor schwacher Large-Cap- und Anwendungssoftware-Aktien zurück. Gleichzeitig hätten die Sorgen vor einer Verdrängung durch Künstliche Intelligenz (KI) nachgelassen.

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    Bei den großen Softwarekonzernen bestätigt die Bank of America ihre Kaufempfehlungen für ServiceNow und Figma. Beide Unternehmen verfügten über attraktive Wachstumsprofile und zunehmend konkrete Möglichkeiten, KI zu monetarisieren.

    Für Workday bleibt die Einstufung bei "Neutral". Adobe wird weiterhin mit "Underperform" bewertet. Bei Adobe sei der Kurs zuletzt stärker gestiegen, als es die fundamentale Geschäftsentwicklung rechtfertige.

    Auch Snowflake bleibt für die Analysten ein Kauf. Das Unternehmen überzeuge mit starkem Wachstum und Chancen bei der Monetarisierung von KI.

    GitLab und Amplitude werden weiterhin mit "Neutral" bewertet. Bei den Anwendungssoftware-Anbietern bestätigt die Bank of America zudem ihre Kaufempfehlungen für Box, Asana und Zeta Global.

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    Das Kursziel für ServiceNow steigt laut SeekingAlpha von 130 auf 150 US-Dollar. Bei Figma erhöht die Bank das Ziel von 30 auf 33 US-Dollar. Für Workday steigt es von 140 auf 205 US-Dollar und für Adobe von 190 auf 220 US-Dollar.

    Besonders deutlich fällt die Anhebung bei Snowflake aus. Dort steigt das Kursziel von 330 auf 395 US-Dollar. Für GitLab erhöht es sich von 38 auf 45 US-Dollar, für Amplitude von 12 auf 14 US-Dollar und für Box von 37 auf 39 US-Dollar.

    Auch Zeta Global erhält ein höheres Ziel von 34 statt 29 US-Dollar. Bei Asana steigt die Prognose von 9 auf 10,75 US-Dollar. Die Analysten sehen damit vor allem bei Softwareunternehmen mit starkem Wachstum und konkreten Einsatzmöglichkeiten weiteres KI-Potenzial.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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