Börse, Baby!
Schulden explodieren, Börsen steigen – wie lange geht das gut?
Die Staatsschulden steigen, Anleiherenditen schießen nach oben – und trotzdem stehen die Aktienmärkte nahe ihren Rekorden. Passt das noch zusammen?
- US-Schulden übersteigen 40 Billionen Dollar
- Rendite 30-jähriger US-Anleihen über 5 Prozent
- Podcast diskutiert Risiken und Chancen der Märkte
- Report: Achtung, Korrektur!
Die Gesamtverschuldung der USA hat erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten, teilte das US-Finanzministerium am Mittwoch mit. Diese Summe umfasst Staatsanleihen im Besitz der Öffentlichkeit in Höhe von 32,266 Billionen US-Dollar und innerstaatliche Schuldenbestände in Höhe von 7,782 Billionen US-Dollar.
Die Marke von 40 Billionen US-Dollar ist in weniger als fünf Monaten nach dem Erreichen von 39 Billionen US-Dollar überschritten worden und hat sich in rund 20 Jahren vervierfacht, nachdem es bis 1981 gedauert hatte, bis die Schulden erstmals 1 Billion US-Dollar erreicht hatten.
Zugleich kletterte die Renditen für 30-jährige US-Staatsanleihen auf über 5 Prozent. Ist die Rallye an den Kapitalmärkten durch die hochen Schulden gefährdet?
In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Nicolas Ebert darüber, ob Anleger die Risiken derzeit unterschätzen und welcher Markt langfristig attraktiver ist: Europa oder die USA?
Dabei geht es um Griechenlands überraschenden Schuldenabbau, starke südeuropäische Börsen und Norwegens milliardenschweren Staatsfonds. Ist zu viel Euphorie an den Kapitalmärkten eingepreist? Jetzt hören und herausfinden!
Neue Folgen von Börse, Baby! erscheinen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.
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