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    Dänemark boomt als Urlaubsziel - Deutsche lieben's besonders

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänemark meldet im ersten Halbjahr Rekordzahlen
    • Deutsche Gäste buchen über 7,5 Millionen Nächte
    • Frühe deutsche Sommerferien treiben Juli-Buchungen
    Dänemark boomt als Urlaubsziel - Deutsche lieben's besonders
    Foto: Siarhei - 356130783

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark ist als Reiseziel beliebt wie nie - und besonders bei Deutschen weiter hoch im Kurs. Im ersten Halbjahr 2026 verzeichneten etwa Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze eine Rekordzahl an Übernachtungen von Touristen.

    Während knapp die Hälfte der rund 26 Millionen Übernachtungen (2025: rund 25,5 Mio) auf Dänen entfällt, halten unter den ausländischen Gästen besonders die Deutschen Dänemark die Treue. Mehr als 7,5 Millionen Übernachtungen zwischen Januar und Juni wurden laut Zahlen des dänischen Statistikamts von deutschen Urlaubern gebucht - ein leichter Anstieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 (rund 7,4 Millionen).

    "Neben den deutschen Gästen, die für den weit größten Anteil der ausländischen Übernachtungen stehen, können wir sehen, dass auch Gäste aus Norwegen und Schweden nach schwächeren Jahren wieder zurück nach Dänemark finden", sagte Lars Bertolt Winther, Tourismus-Chef beim Wirtschaftsverband Dansk Industri, der Nachrichtenagentur Ritzau. Auch aus den USA kommen demnach mehr Touristen in das skandinavische Land.

    Deutsche Sommerferien wirken sich auf Übernachtungen aus

    Für das zweite Halbjahr rechnen die Statistiker bislang mit einem ähnlichen Niveau wie 2025. Die Buchungen für Juli seien aber im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, hieß es. "Dieser Anstieg ist vor allem auf ein Plus von 12 Prozent bei den Buchungen deutscher Touristen zurückzuführen, da in vielen deutschen Bundesländern die Sommerferien früher begonnen haben", berichtete das dänische Statistikamt. "Aus demselben Grund dürften die Buchungen für August zurückgegangen sein."/wbj/DP/jha







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