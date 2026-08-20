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    UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

    UBS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 220 auf 260 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Matthew Weston lobte bei der französischen Sartorius-Tochter die positiven Voraussetzungen für das Jahr 2027. Wie er am Mittwoch schrieb, rechtfertige erstklassiges Wachstum eine erstklassige Bewertung. Der Experte erwähnte vor allem die guten Aussichten bei der Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 191,2EUR auf Tradegate (20. August 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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