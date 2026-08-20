UBS stuft DocMorris auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 10,70 auf 11 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate stützten die Erwartungen für 2027 und 2028 nun etwas besser, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen, bleibt aber vorsichtig, was den Zeitpunkt einer Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow betrifft. Anders als das Unternehmen rechnet er damit erst 2028./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10,70
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Vogel
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10,70
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte