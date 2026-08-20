UBS stuft LOREAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von Estee Lauder mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas wertete die Resultate des US-Konkurrenten am Miitwoch positiv. Die Amerikaner untermauerten die derzeit gute Dynamik in der Kosmetikbranche. L'Oreal stehe vor strategischen Entscheidungen, die für eine zunehmend überdurchschnittliche Kursentwicklung sprächen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 383,7EUR auf Tradegate (20. August 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

