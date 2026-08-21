Morgan Stanley bei Honeywell Aerospace bullish – Das ist der Grund!

Morgan Stanley stuft Honeywell Aerospace von "Equal Weigh" auf "Overweight" hoch. Das neue Kursziel von 205 US-Dollar signalisiert ein Potenzial von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Das Timing ist brisant. Seit der Abspaltung von Honeywell Ende Juni kämpft der Luftfahrtkonzern Honeywell Aerospace mit Lieferkettenproblemen. Im letzten Monat verlor die Aktie fast 16 Prozent. Genau dieser Ausverkauf macht den Titel für die Analystin Kristine Liwag nun interessant.

Die Risiken sind jedoch keineswegs verschwunden. Laut Morgan Stanley liegt Honeywell Aerospace beim Umsatz- und EBIT-Wachstum am unteren Ende der Vergleichsgruppe. Auch die Margenausweitung bleibt begrenzt und die Umwandlung in freien Cashflow hinkt hinterher. Ein geringerer Anteil an Erstausrüstung bei Flugzeugen der nächsten Generation könnte das Ersatzteil- und Servicegeschäft zudem langfristig bremsen.

Doch der Markt könnte die Schwächen inzwischen übertrieben bestrafen. Das geschätzte Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis liegt bei 16,8 und das erwartete Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA für 2028 bei 11,4, wodurch Honeywell Aerospace die günstigste große Luftfahrtaktie im Morgan-Stanley-Universum ist.

Liwag hält einen Abschlag zu den Konkurrenten zwar für gerechtfertigt, jedoch nicht die aktuell rund 35 Prozent. Die installierte Basis, das Servicegeschäft, das Verteidigungsportfolio und die Nachfrage in den Endmärkten sprechen gegen eine dauerhaft deutlich niedrigere Gewinn- und Cashflow-Basis.

Von 15 Analysten raten zehn zum Halten und nur fünf zum Kauf. Morgan Stanley setzt darauf, dass der Pessimismus der Anleger seinen Höhepunkt erreicht hat.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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