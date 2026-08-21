🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell Aerospace

    Nach 16-Prozent-Crash

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morgan Stanley bei Honeywell Aerospace bullish – Das ist der Grund!

    Honeywell Aerospace ist binnen eines Monats um 16 Prozent abgestürzt. Jetzt stellt sich Morgan Stanley gegen die Analystenmehrheit – und sieht mehr als 20 Prozent Kurspotenzial. Das steckt dahinter.

    Nach 16-Prozent-Crash - Morgan Stanley bei Honeywell Aerospace bullish – Das ist der Grund!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Morgan Stanley stuft Honeywell Aerospace von "Equal Weigh" auf "Overweight" hoch. Das neue Kursziel von 205 US-Dollar signalisiert ein Potenzial von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. 

    Honeywell Aerospace

    -2,63 %
    -2,16 %
    -18,29 %
    -29,41 %
    ISIN:US43849R1059WKN:A429HW
    Honeywell Aerospace direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Timing ist brisant. Seit der Abspaltung von Honeywell Ende Juni kämpft der Luftfahrtkonzern Honeywell Aerospace mit Lieferkettenproblemen. Im letzten Monat verlor die Aktie fast 16 Prozent. Genau dieser Ausverkauf macht den Titel für die Analystin Kristine Liwag nun interessant.

    Die Risiken sind jedoch keineswegs verschwunden. Laut Morgan Stanley liegt Honeywell Aerospace beim Umsatz- und EBIT-Wachstum am unteren Ende der Vergleichsgruppe. Auch die Margenausweitung bleibt begrenzt und die Umwandlung in freien Cashflow hinkt hinterher. Ein geringerer Anteil an Erstausrüstung bei Flugzeugen der nächsten Generation könnte das Ersatzteil- und Servicegeschäft zudem langfristig bremsen.

    Doch der Markt könnte die Schwächen inzwischen übertrieben bestrafen. Das geschätzte Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis liegt bei 16,8 und das erwartete Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA für 2028 bei 11,4, wodurch Honeywell Aerospace die günstigste große Luftfahrtaktie im Morgan-Stanley-Universum ist.

    Liwag hält einen Abschlag zu den Konkurrenten zwar für gerechtfertigt, jedoch nicht die aktuell rund 35 Prozent. Die installierte Basis, das Servicegeschäft, das Verteidigungsportfolio und die Nachfrage in den Endmärkten sprechen gegen eine dauerhaft deutlich niedrigere Gewinn- und Cashflow-Basis.

    Von 15 Analysten raten zehn zum Halten und nur fünf zum Kauf. Morgan Stanley setzt darauf, dass der Pessimismus der Anleger seinen Höhepunkt erreicht hat.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach 16-Prozent-Crash Morgan Stanley bei Honeywell Aerospace bullish – Das ist der Grund! Honeywell Aerospace ist binnen eines Monats um 16 Prozent abgestürzt. Jetzt stellt sich Morgan Stanley gegen die Analystenmehrheit – und sieht mehr als 20 Prozent Kurspotenzial. Das steckt dahinter.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     