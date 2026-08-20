Milliarden-Deal mit Unterwasser-Drohnen: Thales nimmt 1 Milliarde Euro auf

Geplant sind zwei Tranchen mit Laufzeiten von vier und acht Jahren. Beide sollen jeweils rund 500 Millionen Euro umfassen. Für die kürzere Laufzeit werden derzeit Aufschläge von etwa 75 bis 80 Basispunkten über den Mid-Swaps angepeilt. Bei der längeren Tranche liegen die vorläufigen Preisvorstellungen bei 95 bis 100 Basispunkten.

Thales will am Donnerstag rund eine Milliarde Euro über neue Anleihen aufnehmen. Mit dem Geld soll unter anderem die Übernahme des Meeresrobotik-Spezialisten Exail Technologies finanziert werden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Transaktion vertraute Person.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Thales hatte Anfang Juli den Kauf von Exail für 3,9 Milliarden Euro vereinbart und sich damit gegen den französischen Rivalen Safran durchgesetzt. Exail entwickelt unter anderem Unterwasser-Drohnen. Die Nachfrage nach solchen Systemen ist zuletzt wegen der Minenkrise in der Straße von Hormus stark gestiegen.

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Die Thales-Aktie hatte Ende Juli zugelegt, nachdem der Konzern mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Besonders Auftragseingang und freier Cashflow fielen stärker aus als erwartet. Rückenwind kam aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Das Cyber- und Digitalgeschäft blieb dagegen eine Belastung.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Thales-Aktie rund 14 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen laut Bloomberg sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Exail-Übernahme eingesetzt werden. S&P Global Ratings dürfte die neuen Anleihen mit "A-" bewerten.

Begleitet wird die Transaktion unter anderem von Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan, Natixis, Banco Santander und Société Générale.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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