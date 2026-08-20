DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hapag-Lloyd auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 114 auf 117 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harishankar Ramamoorthy fasste in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar das zweite Quartal der europäischen Containerreedereien zusammen. Dabei hob er die starken Frachtraten hervor, die für starke Resultate gesorgt hätten. Besonders beeindruckt habe die dänische Maersk, schrieb er. Ramamoorthy geht davoN aus, dass sich die höheren Raten zwar im weiteren Verlauf des Jahres noch behaupten dürften, zusätzliche Kapazitäten im Jahr 2027 sowie eine mögliche Wiedereröffnung der Route durch das Rote Meer dann für Gegenwind sorgen könnten. Maersk und Hapag-Lloyd hält er angesichts der höheren Raten für angemessen bewertet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 134EUR auf Tradegate (20. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 114
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
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