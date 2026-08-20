DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,31 % und einem Kurs von 10,85EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jan Koch

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

