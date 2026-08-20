BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 54,03EUR auf Tradegate (20. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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