Salzgitter Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 20.08.2026

Die Salzgitter Aktie ist bisher um -4,43 % auf 49,22€ gefallen. Das sind -2,28 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Salzgitter insgesamt ein Minus von -4,72 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +0,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +27,13 %.

Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,98 % 1 Monat -6,15 % 3 Monate -4,72 % 1 Jahr +134,20 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 20.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd.EUR € wert.

Die Bank of America (BofA) hat die Analyse der Salzgitter-Aktie wieder aufgenommen und das Papier mit einer Kaufempfehlung versehen. Das Kursziel liegt bei 71 Euro. Damit sehen die Analysten gegenüber dem aktuellen Kurs ein deutliches …

So schlagen sich die Wettbewerber von Salzgitter

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -1,61 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,44 %. ArcelorMittal verliert -3,19 %

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.