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    BayernLB verdient wieder mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • BayernLB steigert Halbjahresgewinn auf 571 Millionen
    • DKB trägt 662 Millionen Euro zum Vorsteuergewinn bei
    • Prognose von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro bestätigt
    BayernLB verdient wieder mehr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die BayernLB hat im ersten Halbjahr wieder mehr Gewinn gemacht. Nach Steuern steht ein Konzernergebnis von 571 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das sind 3,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr 2025 hatte die BayernLB noch deutlich sinkende Gewinne gemeldet.

    "Wir haben dank unseres ausgewogenen, resilienten Geschäftsmodells und der Stärke unserer Tochter DKB im ersten Halbjahr ein solides Ergebnis erzielt", sagte Vorstandschef Stephan Winkelmeier.

    Blickt man auf die Zahlen, hätte er die in Berlin ansässige Direktbanktochter in diesem Satz auch nach vorne stellen können. Denn von insgesamt 779 Millionen Euro Vorsteuerergebnis gehen 662 Millionen Euro auf die DKB zurück.

    Die Tochter mit rund 5,5 Millionen Privatkunden konnte dabei sowohl den Zinsüberschuss als auch ihr Vorsteuerergebnis deutlich steigern. Erst ein gutes Stück dahinter kommen die anderen Geschäftsbereiche.

    Prognose bestätigt

    Im Gesamtjahr will die Bayern LB weiterhin 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro vor Steuern verdienen. Davon ist nach den ersten sechs Monaten schon deutlich mehr als die Hälfte eingefahren. Der Ausblick steht aber wegen der unsicheren Weltlage wie schon in den vergangenen Jahren unter Vorbehalt.

    Die BayernLB hat ihre eigenen Erwartungen in den vergangenen Jahren regelmäßig übertroffen. Das liegt unter anderem daran, dass Vorstandschef Winkelmeier zu Jahresbeginn routinemäßig vorsichtige Prognosen abgibt.

    Die Landesbank gehört zu rund 80 Prozent dem Freistaat und zu etwa 20 Prozent den bayerischen Sparkassen./ruc/DP/nas







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