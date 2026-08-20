BERNSTEIN RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Was Flughäfen betrifft, schnitten jene mit stärkerem Fokus auf Tourismusziele besser ab als solche, die mit geopolitischen Risiken, einer Schwäche im Langstreckengeschäft oder baubedingten Beeinträchtigungen zu kämpfen hätten. Die Drehkreuze in Frankfurt und Paris zählten zu letzterer Gruppe./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Tradegate (20. August 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.





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