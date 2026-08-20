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    Niedrigwasser bremst Erholung der Wirtschaft spürbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürre und Niedrigwasser bremsen die Erholung
    • Lieferengpässe und Kosten belasten die Industrie
    • Hohe Energiepreise dämpfen Konsum und Exporte
    Niedrigwasser bremst Erholung der Wirtschaft spürbar
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dürre und Niedrigwasser werden nach Einschätzung der Bundesbank die Erholung der deutschen Wirtschaft vorübergehend ausbremsen. "Im dritten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung allenfalls noch leicht zulegen", heißt es im Monatsbericht August der Notenbank.

    Weil der Warentransport auf dem Wasser derzeit eingeschränkt ist, verzögern sich Lieferungen, steigen Transportkosten und könnte die Produktion ins Stocken geraten. "Dies dürfte die sich gerade festigende Industriekonjunktur vorerst spürbar belasten", schreiben die Bundesbank-Volkswirte.

    Dämpfer für den Export?

    Auch der Export, der in den vergangenen Monaten wichtigster Treiber für den unerwartet robusten Mini-Aufschwung der deutschen Wirtschaft war, könnte einen Dämpfer bekommen. Das Niedrigwasser belaste die gesamtwirtschaftliche Aktivität im dritten Quartal spürbar: "Der grundsätzlich angelegte konjunkturelle Rückenwind durch die Auslandsnachfrage wird zunächst großenteils ausgebremst."

    Steigende Preise belasten privaten Konsum

    Der private Konsum wird durch andauernd hohe Energiepreise belastet. Die allgemeine Teuerungsrate, die nach Auslaufen des Tankrabatts im Juli auf 2,8 Prozent sprang, könnte nach Einschätzung der Bundesbank in den kommenden Monaten vorübergehend noch weiter ansteigen.

    Wirtschaft in Summe "deutlich erkennbar auf Erholungskurs"

    Im ersten Halbjahr 2026 hat sich die deutsche Wirtschaft besser geschlagen, als angesichts der vielen Krisen zu erwarten war. Nach 0,4 Prozent Wachstum zu Jahresbeginn legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorläufigen Berechnungen zufolge im zweiten Quartal zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu.

    Damit befinde sich die deutsche Wirtschaft "nunmehr deutlich erkennbar auf einem Erholungskurs, den auch der Krieg im Nahen Osten nicht ausbremsen konnte", stellt die Bundesbank fest. Am kommenden Dienstag (25.8.) veröffentlicht das Statistische Bundesamt frische Daten zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Frühjahr./ben/DP/mis







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