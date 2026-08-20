AKTIE IM FOKUS
DWS erholt - Kepler Cheuvreux sieht noch Potenzial
- DWS-Aktien erholen sich an der 21-Tage-Linie
- DWS gewinnt 1,9 Prozent und steigt am Donnerstag
- Kepler Cheuvreux hebt Kursziel auf 81,90 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DWS haben sich am Donnerstag an ihrer 21-Tage-Linie erholt. Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.
Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (20. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 14,82 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -31,22 %/+1,15 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DWS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.
USA ist ohnehin bald Pleite. Die zahlen jetzt schon 100 Mrd. USD pro Monat für Zinsen; ohne das auch nur 1 USD getilgt wird. Der Zinseszinseffekt macht
Schaut Euch bitte nur mal den "Werdegang" von BlackRock an, dem größten Vermögensverwalter der Welt.( Auszug aus Wikipedia).
1999–2009
1999 erfolgte der Börsengang an der New_York_Stock_Exchange (NYSE) mit einem Ausgabepreis von 14 US-Dollar pro Aktie. Im selben Jahr begann BlackRock, seine proprietäre Technologie für externe Anleger anzubieten. Am Ende des Geschäftsjahres 1999 verwaltete BlackRock 165 Milliarden US-Dollar.
In den folgenden Jahren wuchs BlackRock durch organisches_Wachstum, als auch durch Unternehmenskauf. 2004 erwarb BlackRock die SSRM Holdings, Inc von Metropolitan_Life_Insurance_Company für 375 Millionen US-Dollar Das Geschäft erhöhte BlackRocks verwaltetes Vermögen auf 325 Milliarden US-Dollar.
Im Jahr 2008 wurde BlackRock von der Bundesregierung_(Vereinigte_Staaten) beauftragt, die hypothekenbesicherten Wertpapiere von Bear_Stearns zu analysieren. Im Zuge der Weltfinanzkrise kam BlackRock eine Schlüsselrolle zu. BlackRock war an den Rettungspaketen für American_International_Group und die Citigroup beteiligt und überwachte für das Finanzministerium_der_Vereinigten_Staaten die Bilanzen von Fannie_Mae und Freddie_Mac. Für die Federal_Reserve_Bank_of_New_York erstellte BlackRock tägliche Risikoberichte über die von der Notenbank erworbenen hypothekenbesicherten Wertpapiere.Laut Vanity_Fair_(Magazin) hielten sowohl die verantwortlichen Politiker in Washington, als auch die Akteure an der Wall_Street, BlackRock für die beste Wahl.Denn das Unternehmen verfügte über die weltbeste Risikoanalyse.
Da hast du deine Gewinne schön gehebelt bei dieser Aktie.