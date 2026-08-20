DWS erholt - Kepler Cheuvreux sieht noch Potenzial

Schaut Euch bitte nur mal den "Werdegang" von BlackRock an, dem größten Vermögensverwalter der Welt.( Auszug aus Wikipedia).





1999–2009

1999 erfolgte der Börsengang an der New_York_Stock_Exchange (NYSE) mit einem Ausgabepreis von 14 US-Dollar pro Aktie. Im selben Jahr begann BlackRock, seine proprietäre Technologie für externe Anleger anzubieten. Am Ende des Geschäftsjahres 1999 verwaltete BlackRock 165 Milliarden US-Dollar.

In den folgenden Jahren wuchs BlackRock durch organisches_Wachstum, als auch durch Unternehmenskauf. 2004 erwarb BlackRock die SSRM Holdings, Inc von Metropolitan_Life_Insurance_Company für 375 Millionen US-Dollar Das Geschäft erhöhte BlackRocks verwaltetes Vermögen auf 325 Milliarden US-Dollar.





2006 erwarb BlackRock Merrill Lynch Investment Management, die Vermögensverwaltung von Merrill_Lynch.Durch den Deal halbierte sich der Anteil von PNC an BlackRock und Merrill Lynch erhielt einen Anteil von 49,5 % an BlackRock. 2007 wurde der Dachfonds von Quellos Capital Management übernommen.

Im Jahr 2008 wurde BlackRock von der Bundesregierung_(Vereinigte_Staaten) beauftragt, die hypothekenbesicherten Wertpapiere von Bear_Stearns zu analysieren. Im Zuge der Weltfinanzkrise kam BlackRock eine Schlüsselrolle zu. BlackRock war an den Rettungspaketen für American_International_Group und die Citigroup beteiligt und überwachte für das Finanzministerium_der_Vereinigten_Staaten die Bilanzen von Fannie_Mae und Freddie_Mac. Für die Federal_Reserve_Bank_of_New_York erstellte BlackRock tägliche Risikoberichte über die von der Notenbank erworbenen hypothekenbesicherten Wertpapiere.Laut Vanity_Fair_(Magazin) hielten sowohl die verantwortlichen Politiker in Washington, als auch die Akteure an der Wall_Street, BlackRock für die beste Wahl.Denn das Unternehmen verfügte über die weltbeste Risikoanalyse.





2009 übernahm BlackRock die Global Investors Unit (BGI) von Barclays. Der Deal beinhaltete auch das Indexfonds-Geschäft iShares, einem bedeutenden Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs).BlackRock konnte damit erstmals sowohl aktive als auch passive Anlagestrategien aus einer Hand anbieten.Durch den Deal erhielt Barclays einen Anteil von fast 20 % an BlackRock. Im selben Jahr stieg der Konzern zum größten Vermögensverwalter der Welt auf.









Was sagt uns das?

1999 verwaltete BlackRock "nur" 165 Mrd. / DWS verwaltet aktuell rd. 1,2 Billionen. (+++)

Durch Übernahmen ist BlackRock schnell gewachsen. / DWS ist hier in den letzten Jahren m.W. nicht in Erscheinung getreten. (--- )

Der grosse Durchbruch gelang BlackRock offenbar mit iShares / DWS hat hier die m.E. auch sehr erfolgreichen xTrackers gegen zu setzen (+++ )





Insofern ist die DWS auf bestem Wege und ich kann Kampfkater nur zustimmen, DWS kann nur an sich selbst scheitern ....aber das sehe ich derzeit ebenfalls nicht; die Mittelzuflüsse halten an; das Anlagevermögen vermehrt sich rasant .... die Babyboomer sparen in Fonds, ETF usw. , auslaufende Lebensversicherungen werden umgeschichtet in Fonds / ETF , usw.











