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    AKTIE IM FOKUS

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    DWS erholt - Kepler Cheuvreux sieht noch Potenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS-Aktien erholen sich an der 21-Tage-Linie
    • DWS gewinnt 1,9 Prozent und steigt am Donnerstag
    • Kepler Cheuvreux hebt Kursziel auf 81,90 Euro
    AKTIE IM FOKUS - DWS erholt - Kepler Cheuvreux sieht noch Potenzial
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DWS haben sich am Donnerstag an ihrer 21-Tage-Linie erholt. Die Papiere der Fondsgesellschaft gewannen dabei rund 1,9 Prozent auf 74,20 Euro. Das noch junge Rekordhoch wartet bei 76,60 Euro.

    Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux schraubten ihr Kursziel auf 81,90 Euro nach oben und signalisieren damit weiteres Potenzial. Von einem "isoliert schwachen Quartal" ließen sie sich nicht von einer guten Anlagestory abbringen, so die Experten - zumal das Moment in der Vermögensverwaltungsbranche gerade wieder ziehe./ag/mis

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    ISIN:DE000DWS1007WKN:DWS100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 74,10 auf Tradegate (20. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 14,82 Mrd..

    DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der DWS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -31,22 %/+1,15 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der DWS von 1,65 % und die Rekordjagd. Positiv bewertet werden starke Geschäftszahlen, anhaltende Mittelzuflüsse, wachsendes verwaltetes Vermögen sowie die Perspektiven von Xtrackers und alternativen Anlagen. Als Risiko gilt die Krise offener Immobilienfonds. Die DWS wird langfristig als wachstumsstark eingeschätzt, konkrete Bewertungskennzahlen werden jedoch nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DWS Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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