JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina beschäftigte sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse mit den Auswirkungen des vorläufigen Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada. Er verwies auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg sowie auf andere Quellen, denen zufolge Zölle auf bestimmte kanadische Stahl- und Aluminiumimporte von 50 auf 25 Prozent gesenkt werden dürften. Auch wenn erste Schlagzeilen drastischer ausfallen könnten als das, was am Ende tatsächlich passiere, hätten Aktien von US-Stahlunternehmen angesichts dieser Meldung am Vortag bereits nachgegeben, schrieb er./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 85,56EUR auf Tradegate (20. August 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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