BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 197,6EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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