BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 449,5EUR auf Tradegate (20. August 2026, 12:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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