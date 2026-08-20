🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    AKTIEN IM FOKUS

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan-Optimismus sorgt für Gewinne bei Michelin, Conti & Co

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan sieht Europas Reifenbranche optimistisch
    • Die Ersatzreifennachfrage wächst in China und Europa
    • Nokian-Aktien steigen nach Ende der Skepsis
    AKTIEN IM FOKUS - JPMorgan-Optimismus sorgt für Gewinne bei Michelin, Conti & Co
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Haltung der Bank JPMorgan zur europäischen Reifenbranche hat die Aktienkurse der Hersteller am Donnerstag ins Rollen gebracht. In Frankfurt gewannen Continental 1,9 Prozent, nachdem Analyst Jose Asumendi die Empfehlung "Übergewichten" bekräftigt hatte. In Paris verteuerten sich Michelin zeitweise gar 2,5 Prozent. Hier hatte der Experte von "Neutral" auf "Overweight" einen Gang höher geschaltet.

    Die Nachfrage nach Pkw-Ersatzreifen sei in China seit Jahresbeginn um neun Prozent gestiegen, schrieb Asumendi. Gleiches gelte für die Nachfrage nach Ersatzreifen im Lkw-Segment in Europa. Hier habe zudem die Nachfrage nach Allwetterreifen im zweiten Quartal sogar um "robuste 15 Prozent" zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    62,76€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,02€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu schaffen machten der Branche hohe Rohstoffpreise und eine hartnäckige Inflation. Allerdings zeichne sich Besserung ab, "vor allem bei Öl-basierten Derivaten, synthetischem Kautschuk und natürlichem Kautschuk", so der Analyst.

    Wirkung zeigten auch die seit Anfang Juli geltenden Einfuhrzölle auf Reifen aus China. Habe der Anteil der Importe aus China in der EU im vergangenen Jahr noch bei 70 Prozent gelegen, so seien es mittlerweile 42 Prozent.

    Mit Blick auf die einzelnen Produzenten lobte Asumendi bei Continental eine solide Profitabilität, eine preislich vorteilhafte Produktpalette sowie sich verbessernde Wechselkurse. Michelin hingegen profitiere vom Lkw-Ersatzreifengeschäft, vom wachsenden Segment mit neuartigen Materialien sowie von einer zunehmenden Tendenz zu profitableren Premiumprodukten.

    Klar übertroffen wurden die Kursgewinne von Continental und Michelin derweil von Nokian Renkaat . Asumendi gab seine Skepsis für die Papiere des finnischen Reifenfabrikanten auf. Das verschaffte den Aktien an der Börse in Helsinki ein Kursplus von bis zu sechseinhalb Prozent und den höchsten Stand seit viereinhalb Jahren./bek/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 68,02 auf Tradegate (20. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -2,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,62 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +7,20 %/+32,16 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS JPMorgan-Optimismus sorgt für Gewinne bei Michelin, Conti & Co Eine optimistische Haltung der Bank JPMorgan zur europäischen Reifenbranche hat die Aktienkurse der Hersteller am Donnerstag ins Rollen gebracht. In Frankfurt gewannen Continental 1,9 Prozent, nachdem Analyst Jose Asumendi die Empfehlung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     