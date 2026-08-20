Bitcoin fast bei 72.000 USD, Ethereum bricht aus: Die Krypto-Bullen sind zurück!

Der Funke kam am Mittwochabend aus Washington. Das US-Finanzministerium kündigte an, seine Rückkaufoperationen für langlaufende Staatsanleihen deutlich auszuweiten. Statt bisher maximal zwei Milliarden US-Dollar sollen pro Transaktion künftig mindestens vier Milliarden möglich sein.

Der Krypto-Markt meldet sich am Donnerstag überraschend zurück - und wie! Bitcoin kletterte um mehr als 11 Prozent auf bis zu 71.900 US-Dollar, den höchsten Stand seit Ende Mai. Ethereum legte zeitweise knapp 20 Prozent zu und notierte bei rund 2.280 US-Dollar. Hyperliquid stach unter den Altcoins mit einem Plus von 24 Prozent auf 72 US-Dollar besonders heraus.

Hintergrund ist der Anstieg der Rendite 30-jähriger US-Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007. Dass die Regierung dabei offenbar eine höhere Inflation in Kauf nimmt, wertete der Markt als Signal für lockerer werdende Finanzbedingungen.

Short-Seller hingegen wurden kalt erwischt: Die Liquidationen von Leerverkaufspositionen beliefen sich laut Coinglass in 24 Stunden auf rund drei Milliarden US-Dollar, davon über 1,4 Milliarden auf Bitcoin und 1,13 Milliarden auf Ethereum.

Zusätzlichen Schub gab ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Führungskräften der Krypto-Industrie. Vertreter von Coinbase, Ripple, Gemini und anderen Plattformen kamen am Mittwochabend ins Weiße Haus. Trump bekräftigte den Willen seiner Regierung, den Clarity Act rasch durch den Senat zu bringen.

Das Regulierungsgesetz war zuletzt mehrfach vertagt worden. Er betonte, Amerika müsse seine Führungsrolle in Bitcoin, Krypto und Künstlicher Intelligenz gegenüber China verteidigen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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