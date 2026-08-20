🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ...

    Für Sie zusammengefasst
    • FI verdreifacht Bezug von Solarstrom aus PPAs
    • Neues PPA liefert jährlich 20 GWh aus Brandenburg
    • FI-TS bezieht erstmals 9 GWh Solarstrom per PPA
    OTS - Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Finanz Informatik schließt zweites Power-Purchase-Agreement (PPA) für Solarpark der S-Finanzgruppe (FOTO)
    Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI) erweitert ihr Engagement für eine stabile, nachhaltige Energieversorgung und verdreifacht ihren Bezug von Solarstrom aus Power-Purchase-Agreements (PPAs). Seit dieser Woche verfügt der Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe über zusätzliche 20 Gigawattstunden pro Jahr, die in einem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf im Landkreis Prignitz (Brandenburg) produziert werden.

    Wie schon bei einem ersten, 2024 geschlossenen PPA über 10 Gigawattstunden aus einem Solarpark in Kleinschirma (Sachsen) beteiligt sich die FI wieder an einem Projekt der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) - einem Verbundunternehmen aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit garantiert Preisstabilität und Planbarkeit. Zudem leistet die FI einen Beitrag, um den Ausbau von Solarenergie in Deutschland - und damit die Energiewende - weiter voranzutreiben.

    "Mit diesem neuen Solar-PPA haben wir die Möglichkeit, unsere Energiekosten langfristig zu planen - ein entscheidender Schritt für eine klimabewusste und wirtschaftlich sichere Zukunft. Die Beteiligung ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagt Martin Waldmann, Geschäftsführer bei der Finanz Informatik. Schon seit Jahren setzt die FI bei ihrer Energieversorgung auf 100 Prozent Ökostrom und betreibt an den Standorten ihrer Rechenzentren eigene Photovoltaikanlagen.

    Auch die FI-Tochter Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) schließt ihr erstes PPA und bezieht künftig 9 Gigawattstunden ebenfalls aus dem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf.

    "Energieversorgung ist heute mehr als nur ein Kostenfaktor - sie ist ein Element unserer unternehmerischen Souveränität. Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit der FI aktiv statt nur Strom abzunehmen. Mit diesem PPA stärkt FI-TS Resilienz vor Marktvolatilität, gleicht Preisschwankungen langfristig aus und verfolgt unser Nachhaltigkeitsziel konsequent. Unabhängigkeit und Klimaschutz in einem: Das ist Teil unserer Philosophie", so Christoph Röger, Vorsitzender der Geschäftsführung von FI-TS.

    "Die wachsende Bedeutung digitaler Banking-Lösungen mit einer verstärkten Unterstützung durch moderne Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) steigert den Energiebedarf in Rechenzentren. Die FI hat umfassende Effizienzmaßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs aufgesetzt und investiert seit geraumer Zeit umweltbewusst in die Produktion von grünem Strom. Die PPAs sind ein gutes Beispiel dafür", sagt Frederike Laufenberg, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Finanz Informatik.

    Pressekontakt:

    Finanz Informatik
    Theodor-Heuss-Allee 90
    60486 Frankfurt a. M.
    Telefon +49 69 74329 52000
    E-Mail: mailto:presse@f-i.de
    http://www.f-i.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62492/6337002 OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ... Die Finanz Informatik (FI) erweitert ihr Engagement für eine stabile, nachhaltige Energieversorgung und verdreifacht ihren Bezug von Solarstrom aus Power-Purchase-Agreements (PPAs). Seit dieser Woche verfügt der Digitalisierungspartner der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     