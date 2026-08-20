UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Buy" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 12,25EUR auf Tradegate (20. August 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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