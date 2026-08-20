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    Brüssel gibt grünes Licht

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    KI-Gigafabrik für Europa: Dieser 5-Milliarden-Plan nimmt Fahrt auf

    Brüssel gibt grünes Licht für ein Milliarden-KI-Projekt in Spanien. Telefónica, Santander und ACS treiben Europas technologische Souveränität voran.

    Für Sie zusammengefasst
    • Brüssel genehmigt Spaniens KI-Infrastrukturprojekt
    • Partner planen eine KI-Gigafabrik für Spanien
    • Fünf Milliarden Euro für Rechenkapazität geplant
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Brüssel gibt grünes Licht - KI-Gigafabrik für Europa: Dieser 5-Milliarden-Plan nimmt Fahrt auf
    Foto: OpenAI

    Die Europäische Kommission hat das geplante Joint Venture zwischen Telefónica, Banco Santander, AI Infrastructure Development und Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica genehmigt. Der geplante Deal, der hauptsächlich Colocation-Dienstleistungen von Drittanbietern in spanischen Rechenzentren umfasst, würde zur Strategie der Europäischen Union für technologische Souveränität beitragen, erklärte die Kommission am Donnerstag. Dabei werden Unternehmen Rechenzentrumsflächen, Stromversorgung, Kühlung und Netzanbindung zur Verfügung gestellt. Brüssel sieht darin zugleich einen Beitrag zur europäischen Strategie für technologische Souveränität. Wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen laut Kommission nicht, da die beteiligten Unternehmen nur über begrenzte Marktpositionen verfügen. Die Regulierungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die Transaktion aufgrund der begrenzten Marktpositionen der Unternehmen infolge des Geschäfts keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken hervorrufen würde.

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    Hinter der zunächst unscheinbaren Transaktion steckt ein deutlich größeres Vorhaben: Die Partner wollen gemeinsam Spaniens Bewerbung um eine der geplanten europäischen KI-Gigafabriken vorantreiben. Das Gemeinschaftsprojekt geht jedoch weit über klassische Rechenzentrumsdienste hinaus. Spanien hat einen öffentlich-privaten Konsortialverbund für eine eigene KI-Gigafabrik aufgebaut. Telefónica, Banco Santander und der über AI Infrastructure Development beteiligte Infrastrukturkonzern ACS halten jeweils 15,67 Prozent. Weitere 4 Prozent entfallen auf das spanische KI-Unternehmen Multiverse Computing. Die staatliche SETT besitzt 47,99 Prozent, die Generalitat de Catalunya ein weiteres Prozent.

    Das Projekt könnte Investitionen von rund 5 Milliarden Euro mobilisieren. Die spanische Regierung hat dafür bereits rund 719 Millionen Euro über SETT bewilligt. Hinzu kommt eine freiwillige Zahlung von 300 Millionen Euro an die europäische Hochleistungsrechen-Initiative EuroHPC. Geplant ist eine Gigafabrik mit Standorten in Tarragona und im Raum Madrid. Die Infrastruktur soll enorme Rechenkapazitäten für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle bereitstellen und unter anderem Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen offenstehen. Spanien will die Bewerbung ab September im Rahmen des europäischen Gigafactory-Programms einreichen.

    Für Telefónica eröffnet das Projekt die Chance, sich stärker als Anbieter kritischer KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur zu positionieren. ACS bringt seine Erfahrung beim Bau großer Infrastrukturprojekte ein, während Santander als Finanzpartner beteiligt ist. Damit entsteht in Spanien eines der bislang ambitioniertesten europäischen Projekte zum Aufbau eigener KI-Rechenkapazitäten.

    Die EU will mit ihren geplanten KI-Gigafabriken die Abhängigkeit Europas von Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur aus den USA und Asien reduzieren. Für die beteiligten Unternehmen könnte die Freigabe aus Brüssel deshalb erst der Auftakt sein: Sollte Spanien den Zuschlag für eine der europäischen Gigafabriken erhalten, würde aus dem Joint Venture ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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