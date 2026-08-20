Stellantis Aktie fällt auf 4,5170€ - 20.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Stellantis Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,89 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,21 %, geht es heute bei der Stellantis Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Stellantis ist ein führender globaler Automobilhersteller, der durch seine vielfältige Markenpalette und starke Marktpräsenz in Europa und Nordamerika besticht. Mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge und Innovationen positioniert sich Stellantis erfolgreich gegen Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Stellantis Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -26,07 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Stellantis Aktie damit um -0,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stellantis auf -50,41 %.

Stellantis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,38 % 1 Monat -7,92 % 3 Monate -26,07 % 1 Jahr -45,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stellantis Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 12:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall unter 5 €, ein gesenktes Kursziel und die Frage, ob der Boden erreicht ist. Viele sehen Stellantis gegenüber Vergleichsunternehmen deutlich unterbewertet und nutzen die Tiefstände zum Nachkauf. Als mögliche Turnaround-Treiber gelten das wachsende US-Geschäft, lokale Produktion, Kostensenkungen, höhere Margen und neue Modelle auf STLA One. Risiken bleiben schwache Profitabilität, Restrukturierung und technologische Zweifel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Stellantis eingestellt.

Informationen zur Stellantis Aktie

Es gibt 3 Mrd. Stellantis Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,16 Mrd. € wert.

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Ob die Stellantis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stellantis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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