TeamViewer Aktie legt zu - 20.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,46 % konnte die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,8800€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die TeamViewer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +4,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TeamViewer auf +10,42 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,91 % 1 Monat +17,46 % 3 Monate +15,02 % 1 Jahr -27,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 12:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung der TeamViewer-Aktie: Eine DCF-Rechnung mit 1,5 % Umsatzwachstum, 25 % FCF-Marge und 8,5 % WACC kommt auf rund 12 € je Aktie. Das Kerngeschäft gilt als solide, aber reif. DEX, TeamViewer ONE, Frontline, Patch und KI sollen neues Wachstum bringen; entscheidend sind Monetarisierung und Umsetzung. Trotz Short-Aktivität steigt der Kurs, ein Aktienrückkauf könnte stützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,31 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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