ANALYSE-FLASH
DZ Bank startet SpaceX mit 'Verkaufen' - Fairer Wert 100 Dollar
- DZ Bank empfiehlt bei SpaceX den klaren Verkauf
- Analyst warnt vor Absturzgefahr bei SpaceX
- DZ Bank hält 28 Billionen Dollar für übertrieben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Bewertung von SpaceX beim fairen Wert von 100 US-Dollar mit "Verkaufen" aufgenommen. Markus Leistner schrieb am Donnerstag von "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit". Der Weltraum- und KI-Konzern zähle zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre. Die Umsetzung der Zukunftsthemen erfordere aber einen enormen Kapitalbedarf. Das von Konzernchef Elon Musk prognostizierte Marktpotenzial sei mit mehr als 28 Billionen US-Dollar unglaublich hoch. Er erachtet diese Zahl als viel zu optimistisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 118,4 auf Tradegate (20. August 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -6,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,58 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 907,55 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +78,21 %/+110,45 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Jetzt mal im Ernst, muss man so verblendet sein ? Ich rede nicht von Absicherung der Shortseller ! Sondern von denen (Großen) die investiert sind und sein müssen aber dem Braten nicht trauen auf steigende Kurse.
Wenn Sie langfristig an die Story glauben (Long-Einstellung), aber kurzfristig wegen der jüngsten Volatilität (z. B. durch die anstehenden Share Unlocks im August/September) besorgt sind, stehen Ihnen klassische Hedging-Instrumente zur Verfügung. [https://www.barrons.com/articles/spacex-stock-elon-musk-share-unlock-ipo-4d7503c3]
Praktische Absicherungsstrategien für die SPCX-Aktie
Da SpaceX nun regulär handelbar ist, können Sie Ihr Risiko präzise steuern: [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock]
1. Absicherung über Put-Optionen (Classic Protective Put)
Dies ist die sauberste Methode, um sich als Long-Anleger abzusichern, ohne die Aktie verkaufen zu müssen.
- Wie es funktioniert: Sie kaufen eine Put-Option auf SPCX mit einem Basispreis (Strike Price) knapp unter dem aktuellen Kurs (z. B. bei 135 USD, wenn die Aktie bei rund 142–146 USD notiert). [https://robinhood.com/us/en/stocks/SPCX/, https://www.google.com/finance/quote/SPCX:NASDAQ]
- Der Effekt: Fällt die Aktie stark, gewinnt die Option an Wert und gleicht den Verlust in Ihrem Depot fast 1:1 aus. Steigt die Aktie entgegen Ihren Befürchtungen doch, verfällt die Option wertlos – Ihr einziger Verlust ist die gezahlte Optionsprämie (wie eine Versicherungsgebühr).
2. Der "Covered Call" (Zur Renditeoptimierung bei Seitwärtsphasen)
Wenn Sie nicht an einen brutalen Absturz glauben, sondern eher fehlendes Vertrauen in neue Höchstkurse haben, ist diese Strategie ideal.
- Wie es funktioniert: Sie besitzen die SPCX-Aktie und verkaufen gleichzeitig eine Call-Option (Short Call) mit einem höheren Basispreis (z. B. 165 USD).
- [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock, https://www.tradingkey.com/de/analysis/stocks/us-stocks/261972511-spacex-options-debuts-breaking-record-first-day-trading-volume-investors-opportunities-tradingkey]
- Der Effekt: Sie erhalten sofort eine Prämie gutgeschrieben. Fällt oder stagniert die Aktie, polstert diese Prämie Ihren Verlust ab. Steigt die Aktie über 165 USD, müssen Sie Ihre Anteile zwar zu diesem Preis verkaufen, haben aber bis dahin den Kursgewinn plus die Prämie realisiert.
3. Absicherung über Short-Positionen (Paarhandel / CFDs)
Wenn Ihr Broker keine Optionen anbietet, können Sie über Differenzkontrakte (CFDs) arbeiten.
- Teil-Short: Sie verkaufen einen Teil der Positionsgröße als CFD leer (Short). Wenn Sie 100 SPCX-Aktien besitzen, gehen Sie mit 30 oder 50 Stück short.
- Der Effekt: Sie mindern Ihr Marktrisiko (Beta) temporär ab. Gewinnt die Aktie, verlieren Sie auf der Short-Seite, partizipieren aber mit den restlichen Aktien. Fällt sie, federt der Short-Gewinn den Buchverlust ab.
Das ist m.M.n. eine Lull und Lall News.
Du bist der Meinung das Space X mit dieser Börsenbewertung das gleiche auf die Platte bringen kann wie deine genannten Aktien? Alphabet...Amazon etc.! Wie kommst du darauf?