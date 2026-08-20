DZ Bank startet SpaceX mit 'Verkaufen' - Fairer Wert 100 Dollar

Jetzt mal im Ernst, muss man so verblendet sein ? Ich rede nicht von Absicherung der Shortseller ! Sondern von denen (Großen) die investiert sind und sein müssen aber dem Braten nicht trauen auf steigende Kurse.





Wenn Sie langfristig an die Story glauben (Long-Einstellung), aber kurzfristig wegen der jüngsten Volatilität (z. B. durch die anstehenden Share Unlocks im August/September) besorgt sind, stehen Ihnen klassische Hedging-Instrumente zur Verfügung. [https://www.barrons.com/articles/spacex-stock-elon-musk-share-unlock-ipo-4d7503c3]

Praktische Absicherungsstrategien für die SPCX-Aktie

Da SpaceX nun regulär handelbar ist, können Sie Ihr Risiko präzise steuern: [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock]

1. Absicherung über Put-Optionen (Classic Protective Put)

Dies ist die sauberste Methode, um sich als Long-Anleger abzusichern, ohne die Aktie verkaufen zu müssen.

Wie es funktioniert: Sie kaufen eine Put-Option auf SPCX mit einem Basispreis (Strike Price) knapp unter dem aktuellen Kurs (z. B. bei 135 USD, wenn die Aktie bei rund 142–146 USD notiert). [https://robinhood.com/us/en/stocks/SPCX/, https://www.google.com/finance/quote/SPCX:NASDAQ] Der Effekt: Fällt die Aktie stark, gewinnt die Option an Wert und gleicht den Verlust in Ihrem Depot fast 1:1 aus. Steigt die Aktie entgegen Ihren Befürchtungen doch, verfällt die Option wertlos – Ihr einziger Verlust ist die gezahlte Optionsprämie (wie eine Versicherungsgebühr).

2. Der "Covered Call" (Zur Renditeoptimierung bei Seitwärtsphasen)

Wenn Sie nicht an einen brutalen Absturz glauben, sondern eher fehlendes Vertrauen in neue Höchstkurse haben, ist diese Strategie ideal.

Wie es funktioniert: Sie besitzen die SPCX-Aktie und verkaufen gleichzeitig eine Call-Option (Short Call) mit einem höheren Basispreis (z. B. 165 USD). [https://www.hiive.com/securities/spacex-stock, https://www.tradingkey.com/de/analysis/stocks/us-stocks/261972511-spacex-options-debuts-breaking-record-first-day-trading-volume-investors-opportunities-tradingkey] Der Effekt: Sie erhalten sofort eine Prämie gutgeschrieben. Fällt oder stagniert die Aktie, polstert diese Prämie Ihren Verlust ab. Steigt die Aktie über 165 USD, müssen Sie Ihre Anteile zwar zu diesem Preis verkaufen, haben aber bis dahin den Kursgewinn plus die Prämie realisiert.

3. Absicherung über Short-Positionen (Paarhandel / CFDs)

Wenn Ihr Broker keine Optionen anbietet, können Sie über Differenzkontrakte (CFDs) arbeiten.

Teil-Short: Sie verkaufen einen Teil der Positionsgröße als CFD leer (Short). Wenn Sie 100 SPCX-Aktien besitzen, gehen Sie mit 30 oder 50 Stück short. Der Effekt: Sie mindern Ihr Marktrisiko (Beta) temporär ab. Gewinnt die Aktie, verlieren Sie auf der Short-Seite, partizipieren aber mit den restlichen Aktien. Fällt sie, federt der Short-Gewinn den Buchverlust ab.



