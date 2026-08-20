Europa-Anlagen werden zum Erfolg – Investoren schichten um

Internationale Investoren entdecken Europa wieder als eigenständiges Anlagethema. Laut Goldman Sachs verzeichnen europäische Aktien in diesem Jahr – abgesehen von 2021 – die stärksten Zuflüsse seit rund einem Jahrzehnt. Bemerkenswert ist vor allem, woher das Geld kommt: Die Nachfrage wird fast vollständig von ausländischen Anlegern getragen, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht.

Europa war an den Kapitalmärkten lange das Gegenmodell zu den USA – und meistens nicht im positiven Sinn. Zu wenig Technologie, zu wenig künstliche Intelligenz, zu viel Industrie, Banken und klassische Old Economy. Während US-Indizes von wenigen Mega-Caps nach oben gezogen wurden, galten Europas Märkte als strukturell träge. Genau diese Schwäche entwickelt sich 2026 jedoch zunehmend zu einem Vorteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Trend zeigt sich auch in den jüngsten Fondsdaten. In der Woche bis zum 12. August flossen netto 13,5 Milliarden US-Dollar in europäische Aktienfonds. US-Aktienfonds kamen im selben Zeitraum lediglich auf 2,58 Milliarden US-Dollar. Hinter dieser Umschichtung steckt, dass sich die Wahrnehmung Europas grundsätzlich zu verändern scheint.

Ein zentraler Grund ist ausgerechnet die Struktur, die den europäischen Aktienmärkten jahrelang vorgeworfen wurde. Der STOXX 600 ist deutlich breiter aufgestellt als stark technologiegeprägte Indizes wie der S&P 500, bei dem Tech-Werte aktuell auf eine Gewichtung von rund 38 Prozent kommen. Demgegenüber spielen Banken, Versicherungen, Industrie, Rohstoffe, Energie, Pharma und Konsumgüter in Europa eine wesentlich größere Rolle. Beim DAX machen Tech-Aktien lediglich 15 Prozent der Gewichtung aus und beim Stoxx 600 sogar nur 8 Prozent.

Diese Zusammensetzung macht Europa weniger abhängig von der Bewertung einiger weniger KI- und Technologiekonzerne. Gleichzeitig profitieren viele europäische Unternehmen indirekt vom KI-Boom: nicht unbedingt als Entwickler der Technologie, sondern als Anwender. Ein von Bank of America zusammengestellter Korb europäischer KI-Anwender hatte Anfang August bereits rund 14 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt. Die Idee dahinter ist einfach: Nachdem Anleger zunächst vor allem jene Unternehmen belohnt haben, die Milliarden in Chips, Rechenzentren und KI-Modelle investieren, rückt nun stärker die Frage in den Vordergrund, welche Unternehmen durch den Einsatz dieser Technologie tatsächlich produktiver werden.

Damit könnte Europas vermeintlicher Nachteil zu einem Vorteil werden. Wer in europäische Aktien investiert, muss weniger darauf wetten, welcher Konzern das nächste große KI-Modell entwickelt. Anleger erhalten stattdessen Zugang zu einer breiteren Mischung aus Industriekonzernen, Banken, Energieunternehmen und Konsumwerten, die KI zur Effizienzsteigerung nutzen können.

Der Erfolg dieser Strategie zeigt sich auch in den Unternehmensgewinnen, bei denen Europa zuletzt überrascht hat. Die Gewinnschätzungen für Unternehmen des STOXX 600 wurden zuletzt neun Wochen in Folge angehoben. Für die laufende Berichtssaison rechnen Analysten inzwischen mit einem Gewinnwachstum von rund 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von den bislang berichtenden Unternehmen haben knapp 60 Prozent die Gewinnerwartungen übertroffen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Stärke nicht auf einzelne Branchen beschränkt bleibt. Für Industriekonzerne wird inzwischen ein Gewinnplus von rund 18 Prozent erwartet.

Damit liefert ausgerechnet die klassische europäische Old Economy einen wichtigen Teil der positiven Überraschung. Industrie, Rohstoffe und Finanzwerte, die in den vergangenen Jahren häufig als Wachstumsbremse galten, tragen nun stärker zur Gewinnentwicklung bei. Das spiegelt sich teilweise auch in den Aktienkursen wider: Titel von Siemens haben seit ihrem Jahrestief Ende März mehr als 35 Prozent zugelegt, mehr als jedes der Magnificent 7 Unternehmen. Für die französische Schneider Electric und für ABB aus der Schweiz ging es in dem Zeitram um jeweils etwa 29 Prozent aufwärts. In der Größenordnung kann lediglich Amazon mithalten, während Apple, Nvidia, Microsoft und Alphabet schwächer abgeschnitten haben und Tesla und Meta sogar zurückgefallen sind.

Der Europa-Trade beschränkt sich zudem nicht auf Aktien. Auch europäische Staatsanleihen ziehen wieder stärker internationales Kapital an. Euro-Staatsanleihen-ETFs verzeichneten im Juli nach Morningstar-Daten Nettozuflüsse von mehr als 1,45 Milliarden Euro. In vergleichbare Dollar-Staatsanleihen-ETFs flossen lediglich rund 655 Millionen Euro.

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Auch japanische Investoren haben zuletzt französische Staatsanleihen gekauft, während sie gleichzeitig US-Treasuries und australische Bonds verkauften. Dahinter steckt unter anderem die Einschätzung, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank derzeit vergleichsweise berechenbar ist. Europa bietet damit eine Kombination, die vor wenigen Jahren kaum jemand mit der Region verbunden hätte: Aktien mit soliden Gewinnsteigerungen, Staatsanleihen mit wieder attraktiven Renditen und einen Markt, der weniger stark von einzelnen Technologietiteln abhängt.

Natürlich bleiben Risiken. Energiepreise, geopolitische Spannungen, niedrige Wachstumsraten und politische Unsicherheiten verschwinden nicht. Auch strukturell wird Europa beim Thema Technologie weiterhin hinter den USA zurückliegen. Doch das kann auch ein Vorteil sein. Europa muss die USA technologisch gar nicht einholen, um für Anleger wieder interessanter zu werden.

Die Region bietet derzeit etwas anderes: breitere Diversifikation, größere Gewichte in Industrie und Finanzwerten, weniger Konzentration auf hoch bewertete KI-Titel, überraschend robuste Unternehmensgewinne und zunehmend attraktive Anleihemärkte.

Was jahrelang als Schwäche galt, bekommt damit einen neuen Wert. Europas Old Economy wirkt plötzlich nicht mehr alt – sondern wie Diversifikation. Und internationale Investoren erkennen das zunehmend.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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