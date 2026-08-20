Energiekontor Aktie steigt am 20.08.2026 kräftig

Am heutigen Handelstag konnte die Energiekontor Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,24 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Energiekontor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 27,10€, mit einem Plus von +5,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Energiekontor Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -46,41 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -26,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Energiekontor auf -28,17 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,32 % 1 Monat -28,02 % 3 Monate -46,41 % 1 Jahr -47,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Energiekontor-Aktie und mögliche Unterstützungen bei 23, 20, 16,80 und 13,50 Euro. Diskutiert werden zudem die gesenkte Gewinnerwartung für 2026, ausreichende Liquidität für neue Bauprojekte sowie unterschiedliche Einschätzungen zu künftigen Einnahmen und Aktienrückkäufen. Politische Pläne für Gaskraftwerke und das langfristige Wachstumspotenzial von Wind und Solar werden als Einflussfaktoren bewertet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Energiekontor eingestellt.

Informationen zur Energiekontor Aktie

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 374,46 Mio.EUR € wert.

Vor der heutigen Konferenz der norddeutschen Regierungschefs in Rostock kommt aus der Windkraftbranche Kritik an geplanten Änderungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) und am Netzanschlusspaket. "Wir fordern die teilnehmenden Regierungschefs …

So schlagen sich die Wettbewerber von Energiekontor

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,18 %. RWE notiert im Minus, mit -0,24 %. E.ON notiert im Minus, mit -0,40 %.

Energiekontor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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