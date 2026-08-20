UBS: DIESE KI-Aktien sind vor ihren Zahlen NICHT zu teuer

Mit Blick auf Semtech geht der UBS-Analyst Timothy Arcuri davon aus, dass das Unternehmen erneut ein starkes Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft verzeichnen dürfte.

Semtech und Marvell Technology werden ihre jeweiligen Quartalsergebnisse am 25. beziehungsweise 27. August vorlegen. Obwohl beide im Vergleich zu ihren historischen Multiplikatoren hoch bewertet sind, ist die UBS davon überzeugt, dass sie langfristig gesehen gut positioniert sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

"Für das Oktoberquartal erwarten wir einen weiteren deutlichen Umsatzanstieg. Die Prognose dürfte näher bei 370 bis 375 Millionen US-Dollar liegen, wobei die Ergebnisse letztlich am oberen Ende dieser Spanne ausfallen dürften und einen EPS von etwa 0,70 US-Dollar ermöglichen", schreibt Arcuri in einer Mitteilung an Kunden.

Außerdem geht er im Rechenzentrumgeschäft von einem 100-prozentigen Wachstum auf Jahressicht aus, hier gehen die Analysten durchschnittlich von einem 85-prozentigen Anstieg aus.

Arcuri bekräftigt daher seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 225 US-Dollar für Semtech. Der Kurs liegt derzeit bei rund 125 US-Dollar. Damit bergen laut UBS die Anteilsscheine ein Kurspotenzial von rund 80 Prozent.

Bei Marvell ist die Situation ähnlich, da das Unternehmen voraussichtlich von der starken Nachfrage nach optischen Produkten profitieren wird.

Der Analyst meint, dass Anleger das Geschäft mit kundenspezifischen ASICs von Marvell möglicherweise unterschätzen. ASICs sind "Application-Specific Integrated Circuits", kundenspezifische Schaltungen, die exakt nach den Wünschen von Großkunden zugeschnitten sind. Arcuri denkt, dass gerade dies, und die mit Microsoft in diesem Zusammenhang betroffene Vereinbarung, die produzierten Einheiten auf über 1 Millionen Stück knacken könnte.

Dies könnte laut Arcuri zusätzlich zu den von Marvell bereits prognostizierten rund 2 Milliarden US-Dollar weitere Umsätze von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bedeuten.

Sein Rating für die Marvell-Aktie lautet daher Buy mit einem Kursziel von 340 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent, gemessen an dem aktuellen Kurs.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar