🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSemtech AktievorwärtsNachrichten zu Semtech

    Semtech und Marvell

    1697 Aufrufe 1697 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS: DIESE KI-Aktien sind vor ihren Zahlen NICHT zu teuer

    Ist bei KI-Aktien nicht schon die Luft raus? Die UBS denkt das nicht und stellt in ihrer aktuellen Research-Note zwei Unternehmen vor, in denen sie großes Potenzial sieht: Semtech und Marvell.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS sieht bei Semtech und Marvell großes Potenzial
    • Semtech könnte im Rechenzentrum stark wachsen
    • Marvell profitiert von ASICs und optischer Nachfrage
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Semtech und Marvell - UBS: DIESE KI-Aktien sind vor ihren Zahlen NICHT zu teuer
    Foto: Dall-E

    Semtech und Marvell Technology werden ihre jeweiligen Quartalsergebnisse am 25. beziehungsweise 27. August vorlegen. Obwohl beide im Vergleich zu ihren historischen Multiplikatoren hoch bewertet sind, ist die UBS davon überzeugt, dass sie langfristig gesehen gut positioniert sind.

    Mit Blick auf Semtech geht der UBS-Analyst Timothy Arcuri davon aus, dass das Unternehmen erneut ein starkes Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft verzeichnen dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Marvell Technology Group Ltd!
    Long
    203,46€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 11,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    248,56€
    Basispreis
    2,45
    Ask
    × 8,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    "Für das Oktoberquartal erwarten wir einen weiteren deutlichen Umsatzanstieg. Die Prognose dürfte näher bei 370 bis 375 Millionen US-Dollar liegen, wobei die Ergebnisse letztlich am oberen Ende dieser Spanne ausfallen dürften und einen EPS von etwa 0,70 US-Dollar ermöglichen", schreibt Arcuri in einer Mitteilung an Kunden.

    Außerdem geht er im Rechenzentrumgeschäft von einem 100-prozentigen Wachstum auf Jahressicht aus, hier gehen die Analysten durchschnittlich von einem 85-prozentigen Anstieg aus.

    Arcuri bekräftigt daher seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 225 US-Dollar für Semtech. Der Kurs liegt derzeit bei rund 125 US-Dollar. Damit bergen laut UBS die Anteilsscheine ein Kurspotenzial von rund 80 Prozent.

    Semtech

    -0,76 %
    -9,16 %
    +1,79 %
    -5,60 %
    +163,66 %
    +312,93 %
    ISIN:US8168501018WKN:860465
    Semtech direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Bei Marvell ist die Situation ähnlich, da das Unternehmen voraussichtlich von der starken Nachfrage nach optischen Produkten profitieren wird.

    Der Analyst meint, dass Anleger das Geschäft mit kundenspezifischen ASICs von Marvell möglicherweise unterschätzen. ASICs sind "Application-Specific Integrated Circuits", kundenspezifische Schaltungen, die exakt nach den Wünschen von Großkunden zugeschnitten sind. Arcuri denkt, dass gerade dies, und die mit Microsoft in diesem Zusammenhang betroffene Vereinbarung, die produzierten Einheiten auf über 1 Millionen Stück knacken könnte.

    Marvell Technology

    +9,86 %
    +6,75 %
    +22,03 %
    +27,05 %
    +233,16 %
    +295,63 %
    +296,36 %
    +1.809,41 %
    +1.495,03 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLDIndikator:SMA 50 Tage
    Marvell Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dies könnte laut Arcuri zusätzlich zu den von Marvell bereits prognostizierten rund 2 Milliarden US-Dollar weitere Umsätze von 1 bis 2 Milliarden  US-Dollar bedeuten.

    Sein Rating für die Marvell-Aktie lautet daher Buy mit einem Kursziel von 340 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent, gemessen an dem aktuellen Kurs.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Semtech und Marvell UBS: DIESE KI-Aktien sind vor ihren Zahlen NICHT zu teuer Ist bei KI-Aktien nicht schon die Luft raus? Die UBS denkt das nicht und stellt in ihrer aktuellen Research-Note zwei Unternehmen vor, in denen sie großes Potenzial sieht: Semtech und Marvell.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     