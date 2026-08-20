UAV-Magnetfeldvermessung verdeutlicht bis dato unerprobte Konvergenzzone auf Kupfer-Gold-Projekt AZ

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. August 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) hat eine aeromagnetische UAV-Untersuchung (unbemanntes Luftfahrzeug) auf 400 Linienkilometer mit Linienabständen von 25 m auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt AZ, 6 km westlich des Alaska Highway und 36 km südlich von Beaver Creek (Yukon), abgeschlossen.

Die Untersuchung hat zwei sich schneidende strukturelle Trends identifiziert, die auf etwa 280° und 345° ausgerichtet sind und in einer bis dato nicht mittels Bohrungen erprobten Zone zusammenlaufen, was mit erhöhten Kupfer-in-Boden-Werten, einer Azurit-Malachit-Mineralisierung und einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration an der Erdoberfläche zusammenfällt.

Höhepunkte

Zwei sich schneidende magnetische Trends laufen in einer Zone zusammen, die im Rahmen des Bohrprogramms 2026 nicht direkt erprobt wurde und in der an der Oberfläche erhöhte Kupfer-in-Boden-Werte sowie eine Chalkopyrit- und Malachitmineralisierung vorkommen.

Die Daten der gesamten Magnetfeldintensität („TMI“) stimmen weitestgehend mit der Dioriteinheit überein, die zurzeit mittels Bohrungen bewertet wird, während die Verarbeitung der ersten vertikalen Ableitung („1VD“) eine Reihe magnetischer Lineamente hervorhebt, die als potenzielle strukturelle Merkmale interpretiert werden.

Ein in Richtung Westnordwesten verlaufendes magnetisches Lineament (ca. 280°) fällt mit einer kartierten Azurit-Malachit-Mineralisierung und einer schwachen Quarz-Serizit-Pyrit- („QSP“)-Alteration zusammen. Dies sind Indikatoren an der Oberfläche, die mit einem hydrothermalen System übereinstimmen. Ein in Richtung Nordnordwesten verlaufendes Merkmal (ca. 345°) steht räumlich mit einer separaten Kupfer-in-Boden-Anomalie in Zusammenhang, die sich vom Gebirgskamm neigungsabwärts erstreckt.

Das Explorationsprogramm 2026 bei AZ umfasste etwa 2.000 m an Bohrungen in drei Bohrlöchern zusammen mit systematischen geochemischen Boden- und Gesteinsprobenahmen sowie geophysikalischen Untersuchungen mittels induzierter Polarisation. Die neuen magnetischen Daten werden in diese Datensätze integriert, um weitere Bohrziele zu verfeinern.

„Die UAV-Magnetfeldvermessung hat unser Verständnis des strukturellen Rahmens von AZ deutlich verfeinert“, sagte Jim Coates, CEO von Yukon Metals. „Das Zusammenlaufen zweier interpretierter Trends – einer fällt mit einer Kupfermineralisierung an der Oberfläche und einer QSP-Alteration zusammen, der andere mit einer separaten Bodenanomalie – definiert eine Zone, die im Rahmen unserer aktuellen Bohrungen noch nicht erprobt wurde und die wir als Priorität für weitere Arbeiten erachten. Wir freuen uns darauf, diesen Datensatz in unsere IP-, Geochemie- und Bohrergebnisse zu integrieren, während wir die Zielermittlung bei AZ vorantreiben.“

Vorläufige Magnetikergebnisse

Die vorläufige Überprüfung der TMI-Daten weist darauf hin, dass die magnetische Reaktion im Südwesten des Konzessionsgebiets weitestgehend mit der Dioriteinheit übereinstimmt, während sie gleichzeitig Variationen aufzeigt, die dazu beitragen könnten, die zurzeit interpretierte Ausdehnung und den internen Charakter der Einheit zu verfeinern. In Bereichen, in denen die bestehende Geologie auf regionalen Kartierungen basiert, liefern die hochauflösenden magnetischen Daten zusätzliche Details, die durch die laufenden Feldarbeiten und die geologische Interpretation ausgewertet werden.

Die berechnete 1VD verstärkt kurzwellige magnetische Merkmale und hebt eine Reihe von linearen magnetischen Brüchen und Gradienten hervor, die als potenzielle strukturelle Merkmale und/oder geologische Kontakte interpretiert werden (Abbildung 2).

Abbildung 1: TMI beim Projekt AZ mit Darstellung der Bohrverläufe, Kupfer-in-Boden-Proben, kartierter Azurit-Malachit-Mineralisierung und schwacher QSP-Alteration.

Im aktuellen Datensatz sind zwei markante Ausrichtungen erkennbar. Ein in Richtung Westnordwesten verlaufendes magnetisches Merkmal (rosa Färbung) mit einer Ausrichtung von etwa 280° steht mit erhöhten Kupfer-in-Boden-Werten (orangefarbene und rote Punkte) in Zusammenhang, die sich entlang des Übergangs von einem magnetischen Hoch in ein benachbartes magnetisches Tief konzentrieren. Das magnetische Tief fällt zudem mit einer kartierten Azurit-Malachit-Mineralisierung und einer schwachen QSP-Alteration (grau schattierter Bereich) zusammen (Abbildung 2). Die geologische Bedeutung dieser räumlichen Beziehungen wird zurzeit weiter bewertet.

Ein zweites, in Richtung Nordnordwesten verlaufendes magnetisches Merkmal mit einer Ausrichtung von etwa 345° steht räumlich mit einer separaten Kupfer-in-Boden-Anomalie in Zusammenhang, die sich vom Gebirgskamm auf den angrenzenden Hang erstreckt, wobei die stärksten Kupferreaktionen neigungsabwärts vorkommen. Die beiden interpretierten Trends laufen in einem Bereich zusammen, der im Rahmen der jüngsten Bohrungen nicht direkt erprobt wurde. Das Unternehmen erachtet diesen Bereich als interessant für eine weitere Bewertung, da die magnetischen Daten mit den Bohrergebnissen, der Oberflächengeochemie, der IP-Geophysik und den geologischen Beobachtungen zusammengeführt werden.

Abbildung 2: 1VD-Magnetikdaten mit Darstellung der interpretierten magnetischen Trends von ca. 280° und ca. 345° als gestrichelte Linien sowie den jüngsten Bohrverläufen.

Die TMI-Daten heben auch mehrere lokal begrenzte Zonen mit reduzierter magnetischer Reaktion innerhalb der breiteren magnetischen Signatur hervor, die mit dem Diorit in Zusammenhang steht (Abbildung 1). Der Ursprung dieser magnetischen Tiefs ist bis dato nicht geklärt und könnte lithologische Variationen, strukturelle Effekte und/oder Alteration widerspiegeln. Eine hydrothermale Veränderung oder Zerstörung von Magnetit ist eine mögliche Erklärung, die bewertet werden wird, sobald weitere geologische und bohrtechnische Informationen verfügbar sind. Zurzeit bleibt die magnetische Interpretation vorläufig und das Unternehmen hat die geologische oder mineralisierende Bedeutung der einzelnen magnetischen Merkmale noch nicht ermittelt.

Aeromagnetische UAV-Untersuchung

Die aeromagnetische UAV-Untersuchung deckte eine Fläche von etwa 2,5 km mal 3,5 km ab und beinhaltete die Erfassung von etwa 400 Linienkilometern an Magnetikdaten. Die Produktionslinien wurden in Nord-Süd-Richtung in Abständen von 25 m geflogen, mit Verbindungslinien in Abständen von 250 m. Der Magnetiksensor wurde in einer nominalen Höhe von etwa 45 m über dem Boden geflogen, wobei geländefolgende Flugpfade genutzt wurden, um einen gleichmäßigen Abstand zum Boden einzuhalten. Bei der Untersuchung kam ein Kaliumdampf-Magnetometer des Typs GEM Systems GSMP-35U in einer UAV-Schleppsensor-Konfiguration zum Einsatz. Die Magnetikdaten wurden vor der Erstellung der finalen Magnetraster und abgeleiteten Produkte korrigiert, nivelliert und mikronivelliert. Die Untersuchungsprodukte beinhalten die gesamte Magnetfeldintensität, die erste und zweite vertikale Ableitung, das analytische Signal, die horizontale Ableitung sowie die Tilt-Ableitung.

Exploration 2026 bei AZ

Die im Rahmen des Feldprogramms 2026 bei AZ bis dato abgeschlossenen Explorationsarbeiten umfassen etwa 2.000 m an Bohrungen in drei Bohrlöchern sowie 325 Bodenproben und 280 Gesteinsproben, die im gesamten Projektgebiet entnommen wurden. Im Rahmen der Bohrungen wurden Bereiche mit erhöhter Kupfergeochemie und einer IP-Aufladbarkeitsreaktion erprobt.

Diese magnetischen UAV-Daten bieten einen zusätzlichen hochauflösenden Datensatz, der in diese Ergebnisse integriert wird, um den geologischen und strukturellen Rahmen bei AZ weiter zu verfeinern. Insgesamt wurden 400 Linienkilometer an hochauflösenden magnetischen UAV-Daten auf Messlinien mit einem engen Abstand von 25 m erfasst, was einen detaillierten magnetischen Datensatz über die südwestliche Zielzone liefert (Abbildung 3).

Abbildung 3: Standort der aeromagnetischen UAV-Untersuchung im Konzessionsgebiet AZ.

Lokal begrenzte Zonen mit reduzierter magnetischer Reaktion kommen innerhalb der breiteren magnetischen Signatur in Zusammenhang mit dem Diorit vor und werden zusammen mit geochemischen Boden- und Gesteinsuntersuchungen, geophysikalischen IP-Untersuchungen, Bohrungen sowie geologischen Beobachtungen ausgewertet, um diese Merkmale weiter zu bewerten und zukünftige Explorationsziele zu verfeinern.

Nächste Schritte

Yukon Metals wird die neuen Magnetikdaten weiterhin in die Oberflächengeologie, geochemischen Boden- und Gesteinsuntersuchungen, geophysikalischen IP-Untersuchungen, Bohrkernbeobachtungen und Analyseergebnisse des jüngsten Explorationsprogramms integrieren. Der Schwerpunkt dieser Arbeiten wird darauf liegen, die Interpretation der magnetischen Trends zu verfeinern, den Bereich zu bewerten, in dem die beiden Trends zusammenlaufen, und die Bedeutung lokal begrenzter magnetischer Tiefs innerhalb der breiteren Dioritreaktion zu bewerten. Der integrierte Datensatz wird verwendet, um das geologische Modell bei AZ zu verfeinern und die Priorisierung von Bereichen für zukünftige Explorationen und Bohrungen zu unterstützen.

Über Yukon Metals Corp.

Das Portfolio von Yukon Metals basiert auf mehr als 30 Jahren Prospektionsarbeit der Familie Berdahl, dem Prospektionsteam, das hinter dem Portfolio von Snowline Gold Corp. steht. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Kupfer-Gold-Projekten mit einem erheblichen Anteil an Wolfram. Zu den weiteren Vermögenswerten des Portfolios zählen Gold-, Silber- sowie Blei-Zink-Polymetall-Liegenschaften.

Das Unternehmen ist gut finanziert und wird von einem erfahrenen Vorstand sowie einem Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Bereichen verfügt. Yukon Metals konzentriert sich darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf Inklusivität und gemeinsamem Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Vorhaben beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Dank eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung verfügt es über hervorragende Voraussetzungen, um die nächste Generation von Bergwerken zu fördern. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und qualifizierte Person (im Sinne von National Instrument 43-101), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

„Jim Coates“

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Angaben zur Interpretation und geologischen Bedeutung der Ergebnisse der aeromagnetischen UAV-Untersuchung im Rahmen des Projekts AZ, zur Fähigkeit der magnetischen UAV-Untersuchung, das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des strukturellen Rahmens von AZ wesentlich zu schärfen, zum potenziellen Zusammenhang zwischen interpretierten magnetischen Lineamenten und Kupfer-in-Boden-Anomalien, zur potenziellen Bedeutung lokaler magnetischer Tiefpunkte, zu den möglichen Ursprüngen der magnetischen Tiefpunkte sowie deren lithologische Variationen, zu den strukturellen Auswirkungen und/oder Alterationen, zur Integration magnetischer Daten mit geologischen, geochemischen, geophysikalischen und Bohrergebnissen, zum Potenzial zur Verfeinerung künftiger geologischer Modelle und Explorationsziele sowie zu den künftigen Explorationsplänen und -absichten des Unternehmens. Soweit möglich, wurden Begriffe wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „kann“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“ oder „potenziell“ sowie die Verneinungen oder andere Varianten dieser Begriffe oder ähnliche Wörter und Ausdrücke verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen als solche zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Möglichkeit, dass AZ und andere Konzessionsgebiete keine höffigen, kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen hinsichtlich des Abschlusses von Kartierungs- und Probenahmeprogrammen mit Hubschrauberunterstützung sowie magnetischen UAV-Vermessungen; das Fehlen einer nennenswerten Größe und eines Mangels an wirtschaftlich verwertbaren Mineralien; dass der Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten im Distriktmaßstab hervorzubringen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Die Yukon Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 0,262EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.