ANALYSE-FLASH
MWB belässt Tonies auf 'Buy' - Profitabilität geschmälert
- MWB Research belässt Tonies auf Buy, Kursziel 17,25
- US-Geschäfte lassen Tonies Erwartungen übertreffen
- US-Zölle und geringere Margen drücken Profitabilität
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Tonies nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 17,25 Euro auf "Buy" belassen. Dank der US-Geschäfte habe der Spielwarenhersteller im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Wojahn am Donnerstag. Die Nachfrage nach den Lautsprecherboxen und zugehörigen Figuren entwickle sich robust. Allerdings hätten US-Zölle und ein höherer Anteil an Tonieboxen mit geringeren Margen vorübergehend an der Profitabilität genagt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,28 auf Tradegate (20. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um -7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 2 Analysten der tonies Registered (A) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 19,000Euro was eine Bandbreite von +42,62 %/+59,40 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 17,25 Euro
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Heute fetter Rücksetzer.
Heute veranstaltet Tonies seinen ersten Capital Markets Day und vorab wurden einige wichtige Eckdaten bekannt gegeben (https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/6879848… ):
"tonies' verfolgt die Ambition, den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Mrd. EUR zu verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16-18 % zu steigern"
gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach