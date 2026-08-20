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    ANALYSE-FLASH

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    MWB belässt Tonies auf 'Buy' - Profitabilität geschmälert

    Für Sie zusammengefasst
    • MWB Research belässt Tonies auf Buy, Kursziel 17,25
    • US-Geschäfte lassen Tonies Erwartungen übertreffen
    • US-Zölle und geringere Margen drücken Profitabilität
    ANALYSE-FLASH - MWB belässt Tonies auf 'Buy' - Profitabilität geschmälert
    Foto: 916319805

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Tonies nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 17,25 Euro auf "Buy" belassen. Dank der US-Geschäfte habe der Spielwarenhersteller im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Wojahn am Donnerstag. Die Nachfrage nach den Lautsprecherboxen und zugehörigen Figuren entwickle sich robust. Allerdings hätten US-Zölle und ein höherer Anteil an Tonieboxen mit geringeren Margen vorübergehend an der Profitabilität genagt./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,28 auf Tradegate (20. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um -7,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 2 Analysten der tonies Registered (A) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 19,000Euro was eine Bandbreite von +42,62 %/+59,40 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 17,25 Euro



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