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    IAEA

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    AKW Saporischschja erneut ohne externe Stromversorgung

    Für Sie zusammengefasst
    • Saporischschja erneut ohne externe Stromversorgung
    • Beschädigte Stromleitung lässt sich nicht zuschalten
    • Dieselgeneratoren sichern wichtige Systeme notdürftig
    IAEA - AKW Saporischschja erneut ohne externe Stromversorgung
    Foto: Siarhei - 356130783

    SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erneut ohne externe Stromversorgung. Eine 330-Kilovolt-Leitung sei vermutlich am nördlichen Ufer des Dnipro beschädigt worden, teilte die IAEA auf der Plattform X mit. Ein Versuch, die Leitung wieder zuzuschalten, sei erfolglos geblieben. Wegen anhaltender militärischer Aktivitäten konnten Techniker die Ursache laut IAEA zunächst nicht feststellen.

    Automatisch gestartete Dieselgeneratoren versorgten die wichtigen Sicherheitssysteme des Kraftwerks. Das IAEA-Team in dem Kraftwerk setze seine Lagebeurteilung fort, hieß es.

    IAEA-Chef mahnt zu größter Zurückhaltung

    IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi warnte vor der "äußerst prekären Lage" für die nukleare Sicherheit und rief die Kriegsparteien erneut zu größtmöglicher Zurückhaltung sowie zum Schutz der externen Stromversorgung auf.

    Das Kernkraftwerk Saporischschja ist mit sechs Reaktoren das größte Atomkraftwerk Europas. Bereits kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs geriet es unter russische Kontrolle und wurde seitdem mehrfach beschossen. Die Reaktoren sind abgeschaltet, müssen aber weiterhin gekühlt werden. Dafür ist das Kraftwerk auf externe Stromleitungen oder Dieselgeneratoren angewiesen./mrd/DP/nas







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