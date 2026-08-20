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    Starkes Quartal

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    Walmart überrascht die Wall Street: Jetzt wird die Prognose angehoben

    Walmart wächst stärker als erwartet. Der Online-Umsatz springt und die Jahresprognose steigt. Zusätzlich winken dem Konzern Zollrückerstattungen in Milliardenhöhe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Walmart übertrifft die Umsatzerwartungen deutlich
    • Onlinegeschäft wächst stark, Jahresprognose steigt
    • Zollrückerstattung soll Verbraucherpreise senken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Starkes Quartal - Walmart überrascht die Wall Street: Jetzt wird die Prognose angehoben
    Foto: Charles Krupa/AP/dpa

    Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal mehr Umsatz erzielt als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Rückenwind kamen vor allem vom starken Onlinegeschäft und von Zollrückerstattungen.

    "Unser Geschäft läuft gut", sagte Finanzvorstand John David Rainey gegenüber CNBC. Der Umsatz stieg um 5,9 Prozent auf 187,94 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 186,77 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die weltweiten E-Commerce-Umsätze legten um 23 Prozent zu.

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    In den Vereinigten Staaten stiegen die vergleichbaren Umsätze um 2,6 Prozent. Damit blieb Walmart unter der laut FactSet erwarteten Steigerung von 3,5 Prozent. Belastend wirkte ein Rückgang im Gesundheits- und Wellnessgeschäft.

    Der Nettogewinn sank auf 6,37 Milliarden US-Dollar. Bereinigt erzielte Walmart 0,81 US-Dollar je Aktie.

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    Für das Gesamtjahr erwartet der Einzelhändler nun ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent. Zuvor hatte Walmart 3,5 bis 4,5 Prozent prognostiziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,80 und 2,87 US-Dollar liegen.

    Rainey zufolge hat Walmart Anspruch auf Zollrückerstattungen von rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will das Geld nutzen, um Preise für Verbraucher zu senken. Gleichzeitig rechnet Walmart mit zusätzlichen Belastungen von etwas mehr als zwei Milliarden US-Dollar durch höhere Kraftstoffpreise.

    Weitere Wachstumsimpulse kamen aus dem Mitgliedschafts- und Werbegeschäft. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen stiegen um 17 Prozent, die weltweiten Werbeerlöse um 38 Prozent. Auch Sam’s Club entwickelte sich stark und steigerte den Umsatz um 8,8 Prozent auf 25,7 Milliarden US-Dollar.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 91,95EUR auf Tradegate (20. August 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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