Deutschland auf Erholungskurs, doch Dürre als Gefahr!

Vor allem die Industrie profitiert von einer soliden Auslandsnachfrage und zeigt sich trotz höherer Energiepreise und Lieferkettenprobleme robust. Auch die Bauwirtschaft sowie höhere Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur stützen die Konjunktur.

Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt im Vorquartal um 0,4 Prozent gewachsen war, legte es im zweiten Quartal saisonbereinigt weitere 0,2 Prozent zu. Für die Bundesbank steht daher fest: die deutsche Wirtschaft befindet sich nun "deutlich erkennbar auf einem Erholungskurs". Selbst der Krieg im Nahen Osten habe die Wende bislang nicht ausgebremst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch mitten ins Comeback fällt das nächste Warnsignal: Im dritten Quartal dürfte die Wirtschaft laut Bundesbank nur noch leicht wachsen. Niedrige Rheinpegel behindern die Schifffahrt, treiben die Transportkosten in die Höhe und verschärfen die Lieferverzögerungen. Damit droht der gerade erstarkenden Industriekonjunktur ein spürbarer Dämpfer.

Auch bei den Verbrauchern kommt die Erholung kaum an. Die Zahl der Erwerbstätigen sank im Frühjahr um 52.000 auf 45,7 Millionen und die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 Prozent. Gleichzeitig stieg die Inflation von 2,3 auf 2,6 Prozent, was vor allem auf teurere Kraftstoffe und Heizöl zurückzuführen ist. In den kommenden Monaten könnte sie vorübergehend weiter steigen.

Das deutsche Comeback ist damit real, aber noch zerbrechlich. Ob daraus ein dauerhafter Aufschwung wird, entscheidet sich nun an drei Fronten: Energiepreise, Arbeitsmarkt und Rhein. Gerade dort könnte die gerade zurückgewonnene Dynamik erneut verloren gehen.

An der Börse hat sich der Optimismus der Bundesbank bislang nicht bemerkbar gemacht. Im Gegenteil: Am Donnerstagnachmittag fiel der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang August zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten. Aktuell notiert er mit 25.984 Punkten leicht im Minus (Stand: 14:14 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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