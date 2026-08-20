AUTO1 Group Aktie mit Kurssprung - 20.08.2026

Die AUTO1 Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,73 % auf 20,600€. Damit gewinnt die Aktie +0,740 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUTO1 Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,600€, mit einem Plus von +3,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der AUTO1 Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,25 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -8,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AUTO1 Group um -27,44 % verloren.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,35 % 1 Monat -21,37 % 3 Monate -2,25 % 1 Jahr -31,57 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 20.08.2026, 13:20 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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