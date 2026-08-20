Metaplanet Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 20.08.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Metaplanet in den letzten drei Monaten Verluste von -17,69 % verkraften.

Am heutigen Handelstag konnte die Metaplanet Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,29 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metaplanet Aktie. Nach einem Plus von +2,18 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,4800€, mit einem Plus von +14,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um +23,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Metaplanet auf -38,34 %.

Metaplanet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,61 % 1 Monat +24,76 % 3 Monate -17,69 % 1 Jahr -71,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.08.2026, 13:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von rund 15 % nach Bitcoins Anstieg über 70.000 US-Dollar und die Erwartung einer Neubewertung bei weiter steigender Kryptowährung. Diskutiert werden Metaplanets geplante Einbringung von 2.100 BTC in Super League/Superplanet, der Weg zum Ziel von 210.000 BTC sowie die Finanzierung. Operativ stiegen Umsatz und Gewinn stark, ein Bitcoin-Bewertungsverlust belastete jedoch; im Fokus stehen BTC je Aktie und mNAV.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,89 Mrd. € wert.

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Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.