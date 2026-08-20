🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetaplanet AktievorwärtsNachrichten zu Metaplanet

    Besonders beachtet!

    321 Aufrufe 321 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metaplanet Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die Metaplanet Aktie, bisher, um +14,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.

    Besonders beachtet! - Metaplanet Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 20.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Metaplanet aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Metaplanet Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +14,29 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Metaplanet Aktie. Nach einem Plus von +2,18 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,4800, mit einem Plus von +14,29 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Metaplanet in den letzten drei Monaten Verluste von -17,69 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um +23,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Metaplanet auf -38,34 %.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Metaplanet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,61 %
    1 Monat +24,76 %
    3 Monate -17,69 %
    1 Jahr -71,17 %
    Stand: 20.08.2026, 13:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von rund 15 % nach Bitcoins Anstieg über 70.000 US-Dollar und die Erwartung einer Neubewertung bei weiter steigender Kryptowährung. Diskutiert werden Metaplanets geplante Einbringung von 2.100 BTC in Super League/Superplanet, der Weg zum Ziel von 210.000 BTC sowie die Finanzierung. Operativ stiegen Umsatz und Gewinn stark, ein Bitcoin-Bewertungsverlust belastete jedoch; im Fokus stehen BTC je Aktie und mNAV.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Metaplanet eingestellt.

    Zur Metaplanet Diskussion

    Informationen zur Metaplanet Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,89 Mrd. € wert.

    Metaplanet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Metaplanet

    +14,29 %
    +23,61 %
    +24,76 %
    -17,69 %
    -71,17 %
    +2.326,23 %
    ISIN:JP3481200008WKN:A0DNH7
    Metaplanet direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Metaplanet Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 20.08.2026 Am 20.08.2026 ist die Metaplanet Aktie, bisher, um +14,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Metaplanet Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     