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Walmart Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,48 % - 20.08.2026
Am 20.08.2026 ist die Walmart Aktie, bisher, um -6,48 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Walmart Aktie.
Walmart ist der weltweit größte Einzelhändler mit Fokus auf Discount-Handel, Supercentern und E-Commerce. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik, Bekleidung, Finanz- und Logistikservices. Starke Marktstellung v. a. in den USA. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Costco, Target, Aldi. USPs: Preisführerschaft, enorme Einkaufsmacht, dichte Filial- und Lieferkette, Omnichannel-Ansatz.
Walmart Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Mit einer Performance von -6,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 91,61€, mit einem Minus von -6,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Walmart insgesamt ein Minus von -21,51 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -9,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walmart auf -4,22 %.
Walmart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,50 %
|1 Monat
|-9,16 %
|3 Monate
|-21,51 %
|1 Jahr
|+13,07 %
Informationen zur Walmart Aktie
Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 738,67 Mrd. € wert.
Walmart reports revenue growth of 5.9%, up 5.1% in constant currency (cc)
Walmart Inc. (Nasdaq: WMT): This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20260819458603/en/ Second Quarter Highlights: Revenue of $187.9 billion, up 5.9%, or 5.1% (cc) Global eCommerce …
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So schlagen sich die Wettbewerber von Walmart
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Carrefour notiert im Minus, mit -0,44 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -1,84 %. Target verliert -0,88 % Kroger notiert im Minus, mit -2,04 %.
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Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.