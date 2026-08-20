Walmart Aktie mit kräftigem Kurssturz -6,48 % - 20.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Mit einer Performance von -6,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 91,61€, mit einem Minus von -6,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Walmart ist der weltweit größte Einzelhändler mit Fokus auf Discount-Handel, Supercentern und E-Commerce. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik, Bekleidung, Finanz- und Logistikservices. Starke Marktstellung v. a. in den USA. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Costco, Target, Aldi. USPs: Preisführerschaft, enorme Einkaufsmacht, dichte Filial- und Lieferkette, Omnichannel-Ansatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Walmart insgesamt ein Minus von -21,51 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -9,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Walmart auf -4,22 %.

Walmart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,50 % 1 Monat -9,16 % 3 Monate -21,51 % 1 Jahr +13,07 %

Informationen zur Walmart Aktie

Stand: 20.08.2026, 13:22 Uhr

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 738,67 Mrd. € wert.

Walmart Inc. (Nasdaq: WMT): This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20260819458603/en/ Second Quarter Highlights: Revenue of $187.9 billion, up 5.9%, or 5.1% (cc) Global eCommerce …

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Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von Walmart

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %. Carrefour notiert im Minus, mit -0,44 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -1,84 %. Target verliert -0,88 % Kroger notiert im Minus, mit -2,04 %.

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Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.