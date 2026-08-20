Alibaba Group Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 20.08.2026

Die Alibaba Group Aktie notiert aktuell bei 106,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,62 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,00 € entspricht. Die Talfahrt der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 106,60€, mit einem Minus von -3,62 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,95 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +2,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Alibaba Group um -14,00 % verloren.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,01 % 1 Monat +6,48 % 3 Monate -3,95 % 1 Jahr +9,18 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 20.08.2026, 13:23 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 256,94 Mrd. € wert.

Das Wachstum ist da, die Monetarisierung auch. Trotzdem fällt die Aktie: Denn hinter den starken KI-Zahlen steckt eine Kostenexplosion, die Anleger nicht ignorieren können.

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA and HKEX: 9988 (HKD Counter) and 89988 (RMB Counter), “Alibaba” or “Alibaba Group”) today announced its financial results for the quarter ended June 30, 2026. “We delivered a strong quarter, driven by the …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %. Tencent notiert im Minus, mit -0,61 %. Sea (A) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -1,55 %

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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