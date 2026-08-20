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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Nordex-Kursziel von 38 auf 36 Euro
    • Nordex bleibt bei RBC auf Underperform eingestuft
    • Zweites Quartal war stärkstes seit drei Jahren
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 38,64 auf Tradegate (20. August 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,01 %/+56,66 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 36 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was einem Rückgang von -6,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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