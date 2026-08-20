ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Nordex auf 36 Euro - 'Underperform'
- RBC senkt Nordex-Kursziel von 38 auf 36 Euro
- Nordex bleibt bei RBC auf Underperform eingestuft
- Zweites Quartal war stärkstes seit drei Jahren
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 38,64 auf Tradegate (20. August 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -6,01 %/+56,66 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 36 Euro
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Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)
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