JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 61,46EUR auf Tradegate (20. August 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,00 € , was eine Steigerung von +14,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer