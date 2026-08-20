Bernstein hebt Daimler-Truck-Ziel auf 39 Euro - 'Underperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (20. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,43 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,54 %/+27,70 % bedeutet.