ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Daimler-Truck-Ziel auf 39 Euro - 'Underperform'
- Bernstein hebt Daimler-Truck-Kursziel auf 39 Euro
- Bernstein bleibt bei Underperform für Daimler Truck
- Produktprobleme führen zu Marktanteilsverlusten
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Harry Martin legte am Mittwoch dar, warum sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt habe als andere Werte und warum er skeptisch bleibt. Der Nutzfahrzeugbauer mache bei den Kosten nur begrenzte Fortschritte, habe aber vor allem ein Produktproblem, das er an Marktanteilsverlusten in wichtigen europäischen Märkten festmacht. Dies sei symptomatisch für eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit und Markenwahrnehmung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:01 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 45,47 auf Tradegate (20. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,43 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,54 %/+27,70 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 39 Euro
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Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
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Daimler Truck erhält im zweiten Halbjahr einen klaren Rückenwind: Zoll‑Rückerstattungen wirken als unmittelbarer EBIT‑Boost, während der nordamerikanische Markt – der Profitkern des Konzerns – spürbar anzieht. Die Kombination aus Einmaleffekten und zyklischer Erholung stabilisiert die Marge und macht die obere Guidance‑Spanne von bis zu 4,1 Mrd. € plausibel. Parallel reduziert das neue US‑Werk strukturell zukünftigen Zolldruck und stärkt die lokale Wettbewerbsposition. Insgesamt entsteht ein belastbares Bild: kurzfristig höhere Gewinne, mittelfristig geringere politische Risiken und langfristig ein robusterer US‑Footprint. Der Ausblick bleibt damit klar positiv – Daimler Truck geht mit Rückenwind in H2 und setzt strategisch die richtigen Hebel für 2027...
Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.