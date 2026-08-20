JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 95,05EUR auf Tradegate (20. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte