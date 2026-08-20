JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 95,05EUR auf Tradegate (20. August 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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