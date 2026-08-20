Nemetschek Aktie legt weiter zu - +5,28 % - 20.08.2026

Die Nemetschek Aktie notiert aktuell bei 65,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,30 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +0,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 65,80€, mit einem Plus von +5,28 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Nemetschek Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,52 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um +12,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,80 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,06 % 1 Monat +12,01 % 3 Monate -5,52 % 1 Jahr -48,67 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 20.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,61 Mrd.EUR € wert.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.08.2026 / 12:07 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 20.08.2026 / 12:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Die Nemetschek-Aktie (WKN: 645290) etablierte nach dem Markieren eines Rekordhochs im August 2025 bei 138,50 EUR einen weiterhin intakten übergeordneten Abwärtstrend. Der Abschwung drückte die Notierung bis zum 26. Juni dieses Jahres auf ein 3-Jahres-Tief bei 50,45 EUR. Die darüber am geformte bullishe Hammer-Kerze leitete einen schwungvollen Erholungstrend ein. Mit Blick auf die Struktur der vergangenen Wochen ergibt sich die Chance auf eine größere bul...

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar