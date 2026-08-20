Börsen Update Europa - 20.08. - SE 30 stark +0,56 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.761,76 PKT und fällt um -0,45 %. Top-Werte: Nemetschek +5,28 %, Sartorius Vz. +4,58 %, K+S +3,41 % Flop-Werte: Salzgitter -6,97 %, ThyssenKrupp -3,49 %, Wacker Chemie -3,39 %

Der DAX steht bei 25.957,15 PKT und verliert bisher -0,51 %. Top-Werte: Beiersdorf +1,32 %, Continental +1,22 %, Commerzbank +1,19 % Flop-Werte: Brenntag -2,73 %, Merck -1,78 %, BASF -1,69 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.062,16 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Nemetschek +5,28 %, Sartorius Vz. +4,58 %, TeamViewer +3,64 %

Flop-Werte: Nordex -2,72 %, SILTRONIC AG -1,71 %, SUESS MicroTec -1,40 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.419,99 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: ENI +1,91 %, TotalEnergies +1,50 %, L'Oreal +0,61 %

Flop-Werte: BASF -1,69 %, adidas -1,61 %, Bayer -1,58 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.580,19 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,25 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,04 %, Verbund Akt.(A) +1,00 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -4,87 %, voestalpine -3,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,57 %

Der CH 20 bewegt sich bei 14.345,91 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Givaudan +1,41 %, Geberit +1,23 %, Lonza Group +1,00 %

Flop-Werte: Logitech International -3,46 %, Swiss Re -2,12 %, Sika -1,78 %

Der FR 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.470,07 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +2,17 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,54 %, TotalEnergies +1,50 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -5,53 %, Stellantis -3,79 %, Kering -2,24 %

Der SE 30 steht bei 3.259,17 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Sandvik +2,01 %, Skanska (B) +1,94 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,62 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -8,44 %, AstraZeneca -1,18 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,11 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.520,00 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,83 %, Coca-Cola HBC +1,83 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,77 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,53 %, Jumbo -1,50 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,25 %