Aktie bald wieder über 20 Euro? Was Thyssenkrupp jetzt antreibt

Das Kursziel für die Thyssenkrupp-Aktie hebt BofA auf 22 Euro an, zuvor waren es 19 Euro. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen.

Thyssenkrupp hat für den 28. September einen Kapitalmarkttag seiner Stahlsparte angekündigt. Für die Bank of America ist das mehr als ein Pflichttermin: Die Analysten sehen darin das wahrscheinliche Startsignal für einen teilweisen Börsengang der Sparte, den das Management selbst als Plan A bezeichnet hat.

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Der Kern der Analyse: Die Stahlsparte tk Stahl gilt bislang als Underperformer. Im Schnitt der Jahre 2023 bis 2025 erzielte sie ein EBITDA von rund 440 Millionen Euro und lag damit deutlich hinter vergleichbaren Wettbewerbern. Doch die Analysten sehen drei Hebel, mit denen sich dieses Bild grundlegend verändern könnte.

Erstens soll die seit Juli 2026 in Kraft getretene EU-Importquote (Tariff Rate Quota) für Stahl einen Preisrückenwind von 80 bis 100 Euro je Tonne liefern. Bei einem Jahresvolumen von 8,5 Millionen Tonnen entspräche das einem EBITDA-Effekt von bis zu 850 Millionen Euro.

Zweitens soll ein Stellenabbau von rund 5.500 Beschäftigten zusätzlich bis zu 450 Millionen Euro ans Ergebnis bringen. Eine Einigung mit den deutschen Gewerkschaften zu diesem Restrukturierungspaket wertet BofA als positives Signal für die Umsetzbarkeit.

Drittens soll der Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen HKM, das die Sparte nach Einschätzung der Analysten historisch mit 300 bis 350 Millionen Euro jährlich belastet hat, die Profitabilität weiter verbessern. Da der Liefervertrag mit HKM jedoch bis 2028 läuft, werden diese Effekte zeitlich versetzt eintreten.

Unter dem Strich halten die Analysten ein EBITDA-Potenzial von 1,25 bis 1,5 Milliarden Euro für realistisch, also mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem aktuellen Niveau. Sollte das Management dieses Ziel auch nur teilweise erreichen, könnte die Stahlsparte einen Eigenkapitalwert von vier bis fünf Milliarden Euro entwickeln, was etwa der Hälfte der derzeitigen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp entspräche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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