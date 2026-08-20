Aventis Energy hebt das uranhöffige System auf dem Uranprojekt Corvo hervor

Highlights

Uranhöffiges System: Die Analyseergebnisse aus der erstmaligen Bohrkampagne des Unternehmens bei Corvo bestätigten anomale* Uranwerte in allen neun (9) niedergebrachten Bohrlöchern. Die Ergebnisse lieferten schwach anomale Uranwerte (>10 ppm U, Teilaufschluss) auf insgesamt fünfundfünfzig (55) Metern, einschließlich dreiundzwanzig (23) Meter mit mäßig anomalen Uranwerten (> 50 ppm U, Teilaufschluss) und dreizehn (13) Meter mit stark anomalen Uranwerten (> 100 ppm U, Teilaufschluss; Abbildung 2). 1

Erhöhte Werte von Indikatorelementen: Mäßig bis stark anomale Mengen an Uranindikatorelementen, darunter V, Co, Cu und Ni, stehen in allen Bohrlöchern konsequent mit erhöhten Uranwerten im Zusammenhang.

Wichtige geochemische Fingerabdrücke: Es wurden geochemische Verhältnisse wie U:Th und Blei-(Pb)-Isotopenverhältnisse berechnet und die Beziehungen legen nahe, dass das Ursprungsmaterial ausgesprochen reich an 238 U (und dadurch an 235 U) im Verhältnis zu Thorium war. Dies entspricht der Geochemie bekannter Uranlagerstätten im Athabasca-Becken. In mehreren uranhaltigen Abschnitten konnten extrem anomale 206 Pb/ 204 Pb-Verhältnisse von >1.000 ermittelt werden.

Strukturelle Kontinuität & Alteration: Anhand der geologischen und geochemischen Modellierungen der Bohrergebnisse 2026 konnte eine Reihe geschichteter graphitischer Verwerfungen und stark deformierter Zonen, die in Zusammenhang mit einer hydrothermalen Alteration und wichtigen geochemischen Signaturen stehen, die günstig für eine Uranmineralisierung sind, in allen drei (3) erprobten Zielgebieten definiert werden.

20. August 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, über weitere Highlights und Auswertungen der geologischen und geochemischen Analyseergebnisse seines Bohrprogramms (das „Programm“) zu informieren, das im Winter 2026 auf dem Uranprojekt Corvo („Corvo“ oder das „Projekt“) unweit von Wollaston Lake im Nordosten der kanadischen Provinz Saskatchewan (siehe Abbildung 1) absolviert wurde. Die Ergebnisse der Bohrungen 2026 heben die Höffigkeit des Projekts für eine bedeutende, im Grundgebirge lagernde Uranmineralisierung hervor.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer und Direktor von Aventis, sagt dazu: „Das erste Bohrprogramm bei Corvo hat unser Verständnis der Größe und des Explorationspotenzials des Projekts deutlich verbessert. Die Zusammenführung der Bohrergebnisse mit den geologischen und geochemischen Daten hat zur Identifizierung von mit Uran angereicherten Gesteinspaketen, höffigen Strukturen und einer hydrothermalen Alteration im gesamten System geführt. Die Auswertung der Analyseergebnisse hat auch stark anomale Werte von Indikatorelementen sowie günstige Isotopensignaturen offenbart, die mit im Grundgebirge lagernden Uranlagerstätten in Zusammenhang stehen. Diese Ergebnisse schaffen einen soliden Rahmen für die künftige Ermittlung von Zielgebieten und untermauern das Entdeckungspotenzial bei Corvo für die weitere Exploration zusammen mit Standard Uranium.“

Abbildung 1. Regionaler Überblick über das Projekt Corvo im Osten der Region des Athabasca-Beckens.

Das Projekt ist Gegenstand einer dreijährigen Earn-in-Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) mit Standard Uranium Ltd. (CSE: STND) („Standard“). In zehn (10) Erkundungsbohrlöchern in den Zielgebieten Manhattan, Brooklyn und Tribeca wurden insgesamt 2.457 Meter niedergebracht (siehe Abbildung 2). Ein (1) Bohrloch wurde aufgrund der Bodenverhältnisse aufgegeben. Das Winterbohrprogramm 2026 wurde von Aventis finanziert und von Standard durchgeführt.

Abbildung 2. Überblick über das Projekt Corvo mit den Bohrlöchern mit Abschnitten mit stark anomalen Uranwerten von >100 ppm U in den vorrangigen Zielgebieten, in denen während des Programms im Winter 2026 Bohrungen absolviert wurden.

Ergebnisse des Bohrprogramms 2026 auf Corvo

Im Rahmen des Bohrprogramms im Winter 2026 konnte erfolgreich ein uranhöffiges System bei Corvo entlang von Strukturtrends offengelegt werden, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Die Ergebnisse zeigen anomale* Werte von Uran und anderen Indikatorelementen, die auf ein im Grundgebirge lagerndes Uransystem hinweisen, auf Dutzenden von Metern in mehreren Zielgebieten auf.

Wichtige Hintergrundinformationen und Erkenntnisse der Ergebnisse der Bohrungen 2026:

Ergebnisse des Teilaufschlusses & U:Th-Verhältnisse: Urananalysen mittels eines Teilaufschlusses heben die hydrothermale Uraneinbringung hervor und reduzieren gleichzeitig den Beitrag resistenter Begleitmineralien. In der frühen Phase der Zielerstellung können die Interpretation von Teilaufschlussanalysen und U:Th-Verhältnissen als Explorationsvektor dienen und die Unterscheidung zwischen höffigen Lithologien und tatsächlich mineralisierten Systemen verbessern. Allgemein lässt sich sagen: je höher das Verhältnis, desto besser für das hydrothermale U-System. Die Uranergebnisse aus Corvo lieferten U:Th-Verhältnisse von im Schnitt 1,5 zu 5 und stellenweise bis zu 12 zu 21. Pb-Isotopenverhältnisse: Bleiisotopenverhältnisse werden häufig eingesetzt, um zur Ermittlung anomaler Gesteinsproben im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall von Uran beizutragen, und können Trends oder einen „Fußabdruck“ abgrenzen, der mit dem Standort der Uranmineralisierung übereinstimmt. 206 Pb und 207 Pb sind Produkte des radioaktiven Zerfalls von 238 U bzw. 235 U, während 208 Pb ein Produkt des radioaktiven Zerfalls von 232 Th ist. 204 Pb ist nicht radiogen und dient als Kennzahl für den Bleihintergrundwert. Das berechnete 206 Pb/ 204 Pb-Verhältnis ist ein wichtiger Indikator für den Einfluss von Uranzerfall in einem Mineralisierungssystem, wobei Werte von >100 als stark anomal gelten. Die berechneten 206 Pb/ 204 Pb-Verhältnisse von 405 Proben von Corvo betragen im Schnitt 147, wobei 27 Proben einen Wert von >400 ergaben und ein Höchstwert von 5.100 festgestellt wurde. Umfang der Strukturen & Alteration: In den ersten Bohrungen wurden wichtige Merkmale eines mehrere Kilometer umfassenden uranhaltigen Mineralisierungssystems in den Zielgebieten Manhattan, Brooklyn und Tribeca durchteuft. Die Bohrungen bestätigten das Vorkommen bedeutender Verwerfungssysteme, die mit einer Urananreicherung verbunden sind, und einer höffigen hydrothermalen Alteration im Grundgebirge (siehe Abbildungen 3 bis 5).

Insgesamt konnte anhand der Ergebnisse des Bohrprogramms 2026 bestätigt werden, dass Corvo wichtige geologische und geochemische Merkmale eines uranhöffigen Uransystems aufweist; die Ergebnisse haben das Vertrauen des Unternehmens in die Höffigkeit des Projekts gestärkt.

Die Auswahl und Priorisierung der Ziele erfolgte durch einen iterativen Ansatz in Zusammenarbeit mit der Firma Convolutions Geoscience Corporation, wobei überzeugende geophysikalische Signaturen und günstige geologische/strukturelle Milieus ins Visier genommen wurden. Bei jüngsten Prospektionsarbeiten und Kartierungen auf dem Projekt im Jahr 2025 wurden zahlreiche mineralisierte Ausbisse und Findlinge identifiziert, unter anderem im Vorkommen Manhattan, das an der Oberfläche Ergebnisse von bis zu 8,10 % U3O8 lieferte.2 Diese Vorkommen an der Oberfläche schaffen zusammen mit den Ergebnissen der ersten Bohrkampagne des Unternehmens auf dem Projekt eine überzeugende Grundlage für die weitere Exploration.

*Im kristallinen Grundgebirge stuft das Unternehmen Urankonzentrationen von >10 ppm U als „schwach anomal“, Konzentrationen von >50 ppm U als „mäßig anomal“ und Konzentrationen von >100 ppm U als „stark anomal“ ein. Die Abschnitte entsprechen den Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Zonen lassen sich in dieser Explorationsphase noch nicht mit Sicherheit bestimmen.

Abbildung 3. Schematischer Querschnitt der Bohrlöcher CRV-26-003 und CRV-26-004 mit den anomalen Uranabschnitten mit >20 ppm U und der dazugehörigen Struktur, Graphit und hydrothermalen Tonalteration. Im Hintergrund der Planansicht ist die Gesamtmagnetfeldstärke angezeigt.

Abbildung 4. Fotos des Bohrkerns aus CRV-26-003 mit anomalem Uran in Zusammenhang mit einer hydrothermalen Alteration und Struktur. Die geochemische Analyse einer zerklüfteten Zone mit Hämatitalteration lieferte 64,4 ppm Uran (Teilaufschluss) auf 0,5 m von 70,5 bis 71,0 m. Der halb-pelitische Gneis mit lokaler Pegmatitintrusion ergab 76,2 ppm Uran (Teilaufschluss; 0,008 Gew.-% U3O8) auf 0,5 m zwischen 76,0 und 76,5 m.

Abbildung 5. Schematischer Querschnitt des Bohrlochs CRV-26-008 mit den anomalen Uranabschnitten mit >20 ppm U und der dazugehörigen Struktur, Graphit und hydrothermalen Tonalteration. Im Hintergrund der Planansicht ist die Gesamtmagnetfeldstärke angezeigt.

Abbildung 6. Fotos des Bohrkerns aus CRV-26-008 mit anomalem Uran in Zusammenhang mit einer hydrothermalen Alteration und Struktur. Die graphitische spröde reaktivierte Verwerfungszone innerhalb des pelitischen Gneis, die sich durch ausgeprägte bis stellenweise intensive graphitische Verwerfungsletten auszeichnet, enthält 21,2 ppm Uran (Teilaufschluss) auf 1,0 m von 101,5 bis 102,5 m. Darunter ergab die geochemische Analyse 0,003 Gew.-% U3O8 (36,1 ppm, Teilaufschluss) auf 0,5 m zwischen 105,0 bis 105,5 m sowie 0,024 Gew.-% U3O8 (201,0 ppm, Teilaufschluss) auf 0,5 m von 105,5 bis 106,0 m in Verbindung mit pelitischem Gneis mit Hämatitalteration.

Abbildung 7. Schematischer Querschnitt des Bohrlochs CRV-26-009 mit den anomalen Uranabschnitten mit >20 ppm U (Zentrum der Bohrspur) und U3O8-Werte im Bereich von 0,002 Gew.-% bis 0,04 Gew.-% (rechts von der Bohrspur) sowie der dazugehörigen Struktur, Graphit und hydrothermalen Tonalteration. Die historischen Bohrlöcher T79-2, T79-3 und T-80-7 sind auf den Querschnitt projiziert, um die U3O8-Werte im Bereich von 0,002 Gew.-% bis 0,116 Gew.-% hervorzuheben (links von der Bohrspur). Im Hintergrund der Planansicht ist die Gesamtmagnetfeldstärke angezeigt.

Abbildung 8. Fotos des Bohrkerns aus CRV-26-009 mit anomalem Uran in Zusammenhang mit einer hydrothermalen Alteration und Struktur. Bei der Analyse wurden Uranwerte von 0,0005 Gew.-% bis 0,018 Gew.-% U3O8 (10,1 bis 192,0 ppm U, Teilaufschluss) auf 3,0 m zwischen 6,5 und 10,0 m, Werte von 0,0005 Gew.-% bis 0,019 Gew.-% U3O8 (11,1 bis 171,0 ppm U, Teilaufschluss) auf 4,5 m zwischen 16,5 und 21,0 m sowie Werte von 0,001 Gew.-% bis 0,035 Gew.-% U3O8 (27,0 ppm bis 300 ppm U, Teilaufschluss) auf 1,5 m von 27,5 bis 29,0 m ermittelt.

Nächste Schritte & Anschlussarbeiten

Das Unternehmen plant derzeit weitere Explorationsarbeiten an der Oberfläche und geophysikalische Untersuchungen, die in den kommenden Monaten absolviert werden sollen. Ein Phase-2-Bohrprogramm ist für 2027 vorgesehen, um den Bereich entlang des Streichens der mineralisierten Bohrlöcher genauer zu untersuchen und die Erprobung der vorrangigen Bohrziele auf dem Projekt fortzusetzen.

Nach Einschätzung des Unternehmens ist das Projekt äußerst aussichtsreich für die Entdeckung einer seichten, hochgradigen** im Grundgestein lagernden Uranmineralisierung ähnlich der Lagerstätte Rabbit Lake. Corvo, das nur etwas jenseits des aktuellen Rands des Athabasca-Beckens liegt, verfügt über Strukturkorridore über mehr als neunundzwanzig (29) km, die zahlreiche unerprobte Bohrziele unter einer geringmächtigen Deckschicht aus Geschiebemergel aufweisen.

Mit diesem ersten Bohrprogramm fanden die ersten Bohrungen seit mehr als vierzig (40) Jahren auf dem Projekt statt und die Ergebnisse bestätigen die Uranhöffigkeit in mehreren Zielgebieten. Standard und Aventis werden die Ergebnisse des Programms 2026 in die Explorationsstrategie für Anschlussexplorationsprogramme bei Corvo einfließen lassen, die auf eine im Grundgestein gebundene Uranmineralisierung ausgerichtet sind.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd. und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die zur Analyse bestimmten Proben wurden an die Einrichtung von SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon (Saskatchewan) zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS-Verfahrens mit Gesamt- und Teilaufschluss sowie Borfusion überstellt.

Die Grundgebirgsproben wurden mit dem ICP-MS2-Uran-Multielement-Explorationspaket plus Bor untersucht. Alle Sandsteinproben sowie Grundgebirgsproben, die bei Ankunft im Labor als radioaktiv gekennzeichnet wurden, wurden ebenfalls mittels U3O8-Analyse (Angabe in Gew.-%) analysiert. Die Teilproben der Bohrkernintervalle reichen von 0,1 bis 1,0 m. SRC ist ein gemäß ISO/IEC 17025/2005 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. In Übereinstimmung mit den Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Standard wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Alle Proben bestanden die internen QA/QC-Protokolle; die Ergebnisse gelten als vollständig, zuverlässig und reproduzierbar.

Proben, die eine Vertonung aufwiesen, wurden an Rekasa Rocks Inc. in Saskatoon, Saskatchewan, geschickt, um dort mittels kurzwelliger Infrarot-Reflexionsspektroskopie („SWIR“) mit einem tragbaren Infrarot-Mineralanalysator („PIMA“) analysiert zu werden, um die Tonarten zu verifizieren.

Die Umrechnungsfaktoren für REE-Oxide3 wurden anhand der folgenden Formeln überprüft:

Umrechnung von REE (Seltenerdelement) in ppm in REO (Seltenerdoxid): REO % = (ppm / Atomgewicht des REE) * (Molekulargewicht des REO / 10.000). Umrechnungsfaktor von Element zu Oxid: Molekulargewicht des Oxids / Atomgewicht des Elements. Bei Oxiden mit mehr als einem Metallkation ist die Anzahl der Kationen in der Formel zu berücksichtigen. Die einzelnen REE-Analyseergebnisse sind in Anhang A und Tabelle 2 aufgeführt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht übermäßig auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldete natürliche Gammastrahlung in Gestein wurde mit den Handgeräten Super-Spektrometer RS-125 und Super-Szintillometer RS-120 in Zählschritten pro Sekunde („cps“) gemessen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Szintillometerwerte nicht einheitlich oder unmittelbar mit den Urangehalten der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien betrachtet werden sollten. Da die Ausrichtung der Mineralisierung unbekannt ist, sind die wahren Mächtigkeiten unbekannt und die angegebenen Abschnitte stellen Kernlängen dar. Die von Radiation Solutions Inc. („RSI“) gelieferten Einheiten RS-125 und RS-120 wurden von RSI auf speziell entwickelten Testpads kalibriert. Standard verfügt über ein internes QA/QC-Verfahren zur Kalibrierung und Berechnung der Abweichung bei Radioaktivitätsmessungen durch drei Testpads, die bekannte Konzentrationen radioaktiver Minerale enthalten. Die internen Radioaktivitätsmesswerte der Testpads sind bekannt und werden zu QA/QC-Zwecken regelmäßig mit den von den tragbaren Szintillometern gemessenen Messwerten verglichen.

Quellen

1 Pressemitteilung: „Aventis Energy Confirms Uranium Enrichment in all Winter 2026 Drill Holes at the Corvo Uranium Project“, https://aventisenergy.com/aventis-energy-confirms-uranium-enrichment-i ...

1 Pressemitteilung: „Aventis Energy Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project“, https://aventisenergy.com/aventis-energy-confirms-high-grade-uranium-m ...

2 James Cook University Advanced Analytical Centre. Element to Stoichiometric Oxide Conversion Factor, https://www.jcu.edu.au/advanced-analytical-centre/resources/element-to ...

**Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als „hochgradig“.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen, in stabilen Jurisdiktionen widmet. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Vorkommen Manhattan (Stichproben aus Ausbissen mit Werten von bis zu 8,10 % U3O8) und dem SMDI-Vorkommen 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 3.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben (≥ 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Anhang A – REE-Analyseergebnisse

Tabelle 2. Analyseergebnisse der einzelnen REE aus Bohrloch CRV-26-009, das im Winter 2026 bei Corvo niedergebracht wurde. Die Abschnitte stellen Bohrkernlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten können in diesem Stadium der Exploration nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Diamantbohrloch Zielgebiet von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Ce (ppm) Dy (ppm) Eu (ppm) Gd (ppm) Ho (ppm) La (ppm) Lu (ppm) Nd (ppm) Pr (ppm) Sm (ppm) Tb (ppm) Tm (ppm) Y (ppm) Yb (ppm) CRV-26-009 Tribeca 7,5 8,0 0,5 494 9,97 4,57 0,98 17,5 1,91 230 0,57 205 61,5 31,3 2,24 0,58 48,2 8,0 8,5 0,5 733 20,2 8,34 1,11 42 3,98 351 0,81 306 88 52,3 3,54 1,28 110 8,5 9,0 0,5 1.230 31,8 12,7 0,93 59,8 6,03 531 1,34 491 146 84,1 5,51 2,01 163 9,5 10,0 0,5 968 16,7 7,25 0,8 27,3 3,19 442 1,16 363 110 53,3 4,07 0,89 68,4 159,0 159,5 0,5 1.120 18 7,24 0,78 31,1 3,26 485 0,97 388 126 58,6 3,38 1,22 87,1 169,5 170,0 0,5 544 12,2 6,11 1,58 15 2,28 276 0,67 190 56,9 29,4 2,5 1,06 60,9

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Die Aventis Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 0,036EUR auf Tradegate (20. August 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.